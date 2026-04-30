Costo de vida crece cuatro veces más que los salarios en Panamá entre 2019 y 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá podría estar enfrentando uno de los mayores retos económicos de los últimos años: el incremento del costo de la vida y la falta de oportunidades laborales, una realidad que golpea directamente el bolsillo de los panameños.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) de la Universidad de Panamá, el país atraviesa actualmente un fenómeno sociolaboral denominado “empobrecimiento del empleo”, en el cual, aunque una persona haya encontrado trabajo, el salario que percibe “cada vez está más alejado del costo real de la vida”.

Costo de la vida: problema central

Esta afirmación se sustenta en el estudio titulado Panamá en tensión social: ocupación, empleo, salarios y costo de la vida al cierre del primer cuarto del siglo XXI, en el que se señala que ha crecido la brecha entre los salarios y el costo de vida en las ciudades de Panamá y Colón, así como en otras áreas urbanas del país.

Los investigadores preveen que en Panamá podría aumentar entre 6% y 12% durante 2026

El informe también indica que, si bien entre 2019 y 2025 la mediana salarial creció un 4.7%, el costo de la vida se incrementó un 16%. Como consecuencia, el déficit entre ingresos y costo de vida pasó de 202 dólares en 2019 a unos 319 dólares en 2025. Las cifras se compartieron en la víspera del Día del Trabajador, este 1 de mayo.

De acuerdo con el profesor Euclides Antonio Méndez, responsable de la investigación y encargado de la base de datos del IDEN, “mientras más se amplía la distancia entre los salarios y el costo de la vida, más población empleada cae en pobreza”.

El investigador señaló que, para septiembre de 2025, fecha en que cerró el estudio, el 26% de los trabajadores en el país ganaba menos de 600 dólares. La mediana salarial rondaba los 700 dólares, mientras que la línea del costo de la vida se situaba en alrededor de 1,075 dólares.

Sin embargo, este escenario se complicó en 2026, cuando el aumento de la gasolina en un 25% y del diésel en un 46% trajo consigo impactos notables, como el encarecimiento del transporte, el incremento en el precio de los alimentos y de otros bienes básicos.

Proyecciones a futuro

Según el estudio, esta situación podría traducirse en un aumento del costo de la vida hasta cerca de 1,700 dólares, lo que elevaría el déficit de los hogares panameños a aproximadamente 485 dólares.

El IDEN también proyecta que el costo de la vida en el país podría aumentar entre un 6% y un 12% durante 2026, mientras que el déficit salarial de los hogares se ubicaría en un rango de entre 380 y 450 dólares.

“El crecimiento económico no se traduce en bienestar para la mayoría de la población”, concluye el estudio.

Informalidad crece

El profesor Méndez señala que, si bien el número de ocupados supera actualmente los 1.21 millones de personas, gran parte de esa recuperación responde a empleos de baja remuneración, con condiciones de precariedad e informalidad.

En esa misma línea, el IDEN reitera que uno de los rasgos más persistentes del mercado laboral en el país es la elevada informalidad, que actualmente alcanza el 47% a nivel nacional y se eleva hasta el 95% en las comarcas indígenas.

¿Desaparecerá la clase media?

La desconexión entre salarios y costo de la vida genera una serie de efectos, entre ellos el aumento de la pobreza, que, según el estudio, podría incrementarse entre 3 y 6 puntos porcentuales.

Por su parte, la clase media enfrenta “un proceso de erosión, caracterizado por la pérdida de capacidad de ahorro, la reducción del consumo y el aumento de su vulnerabilidad económica”.

El desafío para Panamá no solo radica en generar más plazas de trabajo, sino en asegurar que estas permitan cubrir el costo real de la vida.