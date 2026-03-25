Subsidio al transporte público escalaría hasta $200 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Aunque las tarifas del transporte público se mantendrán estables, el encarecimiento del crudo por el conflicto en Medio Oriente podría triplicar el costo del subsidio estatal, elevando la presión sobre las finanzas públicas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, advirtió que el subsidio estatal destinado al transporte público podría incrementarse significativamente debido al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios del petróleo.

Ayer, martes, el ministro Chapman informó que el Gobierno decidió mantener la tarifa del pasaje en el Metro de Panamá y MiBus, así como sostener la estabilización tarifaria en la electricidad y el subsidio al gas licuado de 25 libras.

Este miércoles, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas explicó que, de no mantenerse estos aportes, el costo del pasaje en el transporte público aumentaría, al igual que las tarifas eléctricas y el precio del gas doméstico.

“Estamos analizando lo del transporte colectivo, selectivo y privado”, detalló Chapman, al referirse a otras posibles medidas en evaluación.

El ministro precisó que, en los niveles actuales, el subsidio adicional representa entre $50 y $75 millones. No obstante, advirtió que el escenario podría agravarse si continúan al alza los precios del crudo.

“Si sigue aumentando el precio del petróleo, aumentaría a $200 millones… es el presupuesto de muchos ministerios”, enfatizó.

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