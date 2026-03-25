Panamá, 25 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte público

    Subsidio al transporte público escalaría hasta $200 millones

    Aunque las tarifas del transporte público se mantendrán estables, el encarecimiento del crudo por el conflicto en Medio Oriente podría triplicar el costo del subsidio estatal, elevando la presión sobre las finanzas públicas.

    Alis Fernández
    Subsidio al transporte público escalaría hasta $200 millones
    Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Foto/Cortesía

    El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, advirtió que el subsidio estatal destinado al transporte público podría incrementarse significativamente debido al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios del petróleo.

    +info

    Teletrabajo y vacaciones, entre las opciones para enfrentar el alza del combustible

    Ayer, martes, el ministro Chapman informó que el Gobierno decidió mantener la tarifa del pasaje en el Metro de Panamá y MiBus, así como sostener la estabilización tarifaria en la electricidad y el subsidio al gas licuado de 25 libras.

    Este miércoles, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas explicó que, de no mantenerse estos aportes, el costo del pasaje en el transporte público aumentaría, al igual que las tarifas eléctricas y el precio del gas doméstico.

    “Estamos analizando lo del transporte colectivo, selectivo y privado”, detalló Chapman, al referirse a otras posibles medidas en evaluación.

    El ministro precisó que, en los niveles actuales, el subsidio adicional representa entre $50 y $75 millones. No obstante, advirtió que el escenario podría agravarse si continúan al alza los precios del crudo.

    “Si sigue aumentando el precio del petróleo, aumentaría a $200 millones… es el presupuesto de muchos ministerios”, enfatizó.

    Información en desarrollo...

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Portaaviones USS Nimitz y destructor USS Gridley llegarán a Panamá el 29 de marzo. Leer más
    • Tres absueltos del caso diablos rojos ocupan cargos en el gobierno de Mulino. Leer más
    • Pago del bono permanente a jubilados y pensionados: fechas y montos. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán bono de $50 en abril: lo que informó la CSS. Leer más
    • Chiricana de 33 años se lleva el premio principal de la Feria de David: un lote de $115 mil. Leer más
    • Estudio muestra que los lagos de la Antártida están conectados con el océano bajo tierra. Leer más
    • Tercer operador de telefonía móvil: Asep abre proceso de precalificación. Leer más