Crece el pesimismo: panameños creen que será más difícil ahorrar, conseguir empleo y mejorar su economía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Índice de Confianza del Consumidor continúa deteriorándose, registró una caída de 17 puntos en seis meses.

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) cayó a 75 puntos en junio, una disminución de 17 puntos respecto a enero, reflejando un pesimismo generalizado por el aumento de combustibles e incertidumbre económica, señala el informe presentado este martes por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en alianza con The Marketing Group (TMG).

En enero este índice de confianza marcaba 92 puntos.

El resultado mantiene al indicador en la denominada zona de desconfianza, reflejando un aumento del pesimismo de los consumidores respecto a su situación financiera y a las perspectivas económicas del país.

María Alejandra Cuéllar, CEO y gerente general de The Marketing Group, explicó que el deterioro de la confianza responde principalmente al impacto del incremento en los precios de los combustibles y a la incertidumbre generada por factores económicos tanto internos como externos.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en alianza con The Marketing Group (TMG), presentaron el Índice de Confianza del Consumidor.

Situación económica marca retroceso

El estudio revela que las expectativas empeoraron en los cuatro componentes que conforman el índice. El indicador sobre la situación económica del país durante los próximos 12 meses fue el que registró el mayor retroceso, al descender 21 puntos, pasando de 84 a 63 puntos, lo que evidencia un mayor pesimismo sobre el desempeño de la economía nacional.

Asimismo, la percepción sobre la situación económica de los hogares cayó de 96 a 79 puntos, mientras que la probabilidad de ahorrar dinero descendió de 87 a 70 puntos, reflejando que los consumidores consideran cada vez más difícil generar ahorros en el corto plazo.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en alianza con The Marketing Group (TMG), presentaron el Índice de Confianza del Consumidor.

Crece pesimismo sobre el empleo

En materia laboral, el indicador de expectativas sobre el desempleo disminuyó de 101 a 87 puntos, regresando también a la zona de desconfianza. Aunque continúa siendo el componente con mejor desempeño del índice, los resultados muestran una mayor preocupación sobre el mercado laboral.

La encuesta también refleja opiniones divididas sobre las oportunidades de empleo. Un 22% de los consultados considera muy probable conseguir trabajo en los próximos seis meses y un 21% cree que es bastante probable. Sin embargo, un 26% estima que no logrará encontrar empleo, mientras que un 16% lo considera poco probable.

Además, un 15% manifestó no tener una posición definida, reflejando la incertidumbre que prevalece entre los consumidores.

De acuerdo con la CCIAP y The Marketing Group, el resultado del estudio, que se elabora mediante una encuesta nacional, evidencia un deterioro generalizado en las expectativas económicas de los panameños, situación que podría traducirse en una mayor prudencia al momento de realizar compras e inversiones familiares durante los próximos meses.