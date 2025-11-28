Crecimiento del sector construcción se estancó en 2025, pero se proyecta un mejor dinamismo para 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El sector de la construcción cerrará 2025 con un crecimiento similar al del año previo, lo que refleja un estancamiento, afectado por las paralizaciones de algunas obras de construcción de viviendas residenciales, ajustes operativos y retrasos administrativos que limitaron su dinamismo, incluida la indefinición de la reforma de la Ley de Interés Preferencial, principalmente hacia la primera mitad del año.

Así lo confirmó el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Alejandro Ferrer Solís, esta semana al explicar que, aunque la economía panameña mantiene una trayectoria de recuperación con un crecimiento estimado cercano al 4% del producto interno bruto (PIB), el comportamiento del sector construcción ha sido cíclico y moderado, sin una expansión significativa respecto a 2024.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el PIB acumulado al primer semestre alcanzó un crecimiento preliminar del 4.3%, mientras que la construcción apenas logró sostenerse en niveles similares al año anterior.

El presidente de Capac detalló que el freno sectorial estuvo marcado por varios factores:

Paralizaciones laborales y ajustes operativos ocurridos entre abril y mayo, que interrumpieron obras, afectaron la cadena de suministros y redujeron la productividad.

Retrasos del Estado en el pago de obligaciones, particularmente relacionadas con los créditos fiscales por el interés preferencial, lo que provocó presiones de liquidez en promotores, contratistas y bancos.

Morosidad acumulada en los incentivos de vivienda, que limitó la reactivación plena de proyectos habitacionales y comerciales.

Sostuvo que el panorama tiende a cambiar debido a que la Asociación Bancaria de Panamá confirmó la reactivación del financiamiento para viviendas bajo la Ley de Interés Preferencial hacia el tercer trimestre de este año, permitiendo que numerosos proyectos paralizados entre 2024 y 2025 retomaran su marcha.

Alejandro Ferrer Solís, presidente de Capac. Cortesía

Ferrer advirtió que, ante la propuesta de una ley para dar incentivos al mercado de viviendas usadas, es fundamental analizar el impacto que puede tener, debido a que los recursos del Estado son limitados.

El presidente de Capac señaló que, en materia de obras del Estado, pese a las limitaciones presupuestarias, se han mantenido inversiones en salud, educación, vialidad, transporte y vivienda social.

Precisó que es urgente mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar servicios básicos como el agua potable, un factor crítico para habilitar nuevos desarrollos inmobiliarios.

Estancamiento en la inversión

El valor de las construcciones y reparaciones tanto residenciales como no residenciales entre enero y septiembre de este año reportó un descenso de -2.1%, al pasar de 743.08 millones de dólares en el mismo período de 2024 a 727.13 millones de dólares en los nueve meses de 2025, según cifras del INEC.

Del total del valor de las construcciones y reparaciones registradas en los últimos nueve meses hasta septiembre, alrededor de 454.57 millones correspondieron a viviendas residenciales, lo que representó una disminución de 12.4% con respecto a los 518.95 millones de dólares generados en los mismos meses del año pasado.

Al detallar por zonas geográficas, el valor de las construcciones residenciales disminuyó 65.9% en Colón; 63.6% en el área de Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago; y en Arraiján descendió 82.7%, según cifras del INEC.

La caída refleja la contracción que experimentó el sector por las indefiniciones de la Ley de Interés Preferencial y la paralización de los créditos hipotecarios para viviendas subsidiadas por parte de la banca a mitad de año.

APP impulsan dinamismo para 2026

El presidente del gremio de la construcción destacó que las Asociaciones Público-Privadas (APP) serán determinantes para impulsar nuevas obras en 2026, especialmente en infraestructura vial y proyectos estratégicos que el país requiere para mejorar su competitividad.

Subrayó que “las Asociaciones Público-Privadas son esenciales para cerrar brechas de infraestructura y mantener el dinamismo económico del país”, señalando que iniciativas como la Panamericana Este y la futura Panamericana Oeste representan oportunidades concretas para acelerar la inversión y generar empleo.

Sin embargo, advirtió que Panamá todavía enfrenta desafíos que limitan una participación plena en este modelo.

Ferrer enfatizó que es necesario modernizar procesos, avanzar en la digitalización institucional y mejorar la coordinación entre entidades públicas para reducir retrasos y brindar mayor certidumbre a los inversionistas.

También recordó que el cumplimiento de los pagos estatales es clave para fortalecer la confianza y garantizar que las APP puedan ejecutarse con eficiencia y sostenibilidad.

“Lo único que, desde ya, pudiéramos señalar como Cámara es que nos gustaría que este marco legal de las APP permitiese la participación de empresas panameñas. Si pudiera darse algún consorcio —y entendemos que las APP que se han adjudicado superan los 250 millones de dólares, una cifra importante para empresas del tamaño de nuestro mercado—, queremos encontrar la forma de que las compañías nacionales puedan participar como consorcios”, expresó Ferrer.

Empleo

El presidente de Capac recalcó que el sector de la construcción emplea actualmente a más de 149,000 trabajadores, equivalentes al 8% del empleo formal en el país.

Sostuvo que parte del reto que tiene esta industria es elevar la productividad mediante:

Capacitación técnica y certificación de oficios.

Adopción de metodologías como BIM, prefabricación y digitalización.

Modernización de procesos administrativos y fortalecimiento de la cadena de suministros.

Perspectivas

Las proyecciones nacionales e internacionales estiman que Panamá crecerá alrededor de 4% en 2026, mientras que el sector construcción podría superar el 5%, según la Capac, impulsado por:

Mayor inversión en infraestructura pública.

Reactivación de proyectos habitacionales bajo la nueva Ley de Interés Preferencial.

Recuperación del financiamiento bancario.

Avances en APP y obras estratégicas.

Ferrer reiteró que la construcción es “uno de los motores más importantes de generación de empleo y actividad económica” y reafirmó el compromiso de Capac con impulsar regulaciones claras, formación laboral y la transformación digital del sector.

El gremio destacó que el fortalecimiento de la coordinación entre el Estado, la empresa privada y el sistema financiero será determinante para consolidar un 2026 más dinámico, estable y productivo para la industria de la construcción.

A la vez, están a la expectativa de los nuevos proyectos del Estado en materia de infraestructura vial, la continuidad de obras estratégicas como el Cuarto Puente, la Línea 3 del Metro de Panamá, además de los planes del Canal de Panamá con la construcción del embalse de Río Indio.

Estado de las negociaciones con Suntracs

El representante de la Capac expresó que la relación con los trabajadores se mantiene estable y están a la espera de que les presenten el pliego presentado por el Suntracs, actualmente en fase administrativa.

Una vez concluido ese paso, dijo, corresponderá a Mitradel convocar formalmente al inicio de la negociación para la discusión de la convención colectiva.

Añadió que mientras tanto todas las relaciones laborales continúan con normalidad, incluyendo el cumplimiento íntegro de los beneficios establecidos en la convención colectiva vigente hasta finales de este año.

Subrayó que los trabajadores siguen recibiendo sus salarios correspondientes, los equipos de seguridad y las condiciones especiales pactadas. Además, recordó que la convención actual permanece en vigor hasta el 31 de diciembre y seguirá aplicándose incluso al iniciar enero de 2026, hasta que se firme un nuevo acuerdo que reemplace al actual.