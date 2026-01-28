Crecimiento turístico: el Canal supera un millón de visitantes

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Se registraron un millón 3 mil 911 personas que recorrieron las instalaciones entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, lo que representa un incremento de 22% frente al año fiscal anterior.

Los centros de visitantes del Canal de Panamá superaron el millón de visitas durante el año fiscal 2025, con lo cual se confirma su papel como uno de los principales polos de atracción turística del país.

En total, se registraron un millón 3 mil 911 personas que recorrieron estas instalaciones entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, lo que representa un incremento de 22% frente al año fiscal anterior y de 37% en comparación con 2023, el primer periodo completo sin restricciones tras la pandemia.

“Recibimos más de un millón de visitas y ese número representa de manera significativa un incremento en la inyección turística a nivel del país y en el interés por conocer el Canal”, explicó María Gabriela Ávila, administradora de los Centros de Visitantes del Canal de Panamá.

Visitantes extranjeros lideran la afluencia

Aunque los centros mantienen una fuerte vinculación con escuelas y comunidades panameñas, la mayor parte del público proviene del exterior.

Según Ávila, cerca del 75% de los visitantes corresponde a turistas extranjeros, impulsados por el dinamismo de la actividad turística y la visibilidad internacional del Canal.

“Siempre procuramos tener ese acercamiento con las comunidades y con los centros educativos, pero la mayoría de las personas que llegan a los centros de visitantes son extranjeros”, señaló.

Impacto económico directo e indirecto

La afluencia de visitantes no solo tiene un valor cultural y educativo, sino también económico. Los centros de visitantes generan ingresos directos a través de boletería, tiendas, gastronomía y servicios complementarios, además de activar otros sectores del turismo nacional.

“El consumo promedio de un visitante extranjero está entre 20 y 22 dólares, mientras que el de los nacionales ronda entre 3 y 5 dólares por persona”, detalló Ávila.

A esto se suma el impacto indirecto en hoteles, transporte, museos y otros destinos que forman parte de la experiencia turística.

En ese sentido, el Canal trabaja de forma coordinada con instituciones como el Museo del Canal Interoceánico y el Biomuseo para ofrecer paquetes integrados que amplíen la estadía y el gasto de los visitantes.

Una red de centros en expansión

Actualmente, el sistema de centros de visitantes incluye Miraflores, Agua Clara, el Mirador de Gatún y el Centro Interactivo de Santiago, este último orientado especialmente a las comunidades del interior del país y con acceso gratuito.

“El Centro Interactivo de Santiago nos permite llevar el Canal al interior, sobre todo a estudiantes que no siempre pueden viajar a la ciudad”, explicó Ávila.

La administración evalúa replicar este modelo en provincias como Chiriquí.

Miraflores, el centro más emblemático, se encuentra en un proceso de ampliación para convertirse en un complejo integrado con mayor capacidad y nuevas experiencias, sin cerrar sus puertas durante la construcción.

Nuevos proyectos y proyecciones

Entre los proyectos futuros destacan el desarrollo de un muelle para cruceristas en el sector Atlántico, que permitirá desembarcos seguros en el Lago Gatún, y la transformación de la histórica Casa del Administrador, en Altos de Balboa, que contará con una parte dedicada a un museo.

“Queremos convertirla en un espacio de conservación de patrimonio y memoria viva, con exhibiciones que narren más de un siglo de historia del Canal”, indicó Ávila. Estos proyectos, ya aprobados por la Junta Directiva, podrían estar listos hacia el año fiscal 2028.

Una invitación al panameño

Ávila cerró con un llamado a los nacionales que aún no han visitado estas instalaciones. “Invitamos a todos los panameños a conocer su Canal. Estamos listos para recibirlos en el Atlántico, el Pacífico y también en el interior del país”.

Con cifras en ascenso y una agenda de expansión en marcha, los centros de visitantes del Canal de Panamá se consolidan como una vitrina estratégica del principal activo del país y como un motor clave del turismo y la educación nacional.