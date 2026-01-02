Créditos al comercio, hipotecas y consumo personal dinamizan el sector bancario panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los depósitos en el Centro Bancario Internacional cerraron en noviembre en $115,131 millones y una cartera crediticia de $100,579 millones, impulsadas por consumo, comercio e hipotecas, según la Superintendencia de Bancos.

El sector bancario panameño cerró noviembre de 2025 con un desempeño sólido, respaldado por el crecimiento de los créditos al consumo, préstamos hipotecarios y comerciales, además del aumento en los depósitos externos y elevados niveles de liquidez y solvencia, de acuerdo con el Informe de Actividad Bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá correspondiente al cierre de noviembre.

Los depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) alcanzaron los $115,132 millones, con un crecimiento interanual de 7.2%.

El principal motor del crecimiento fue el aumento de los depósitos externos, que se expandieron 13.2% hasta los $45,877 millones, representando ya el 39.8% del total. En contraste, los depósitos internos crecieron a un ritmo más moderado de 3.6%, hasta $69,255 millones.

En materia de crédito, la cartera neta del CBI se ubicó en $100,579 millones, con un crecimiento interanual de 5.9%. El crédito externo fue el principal impulsor, con un aumento de 14.4%, mientras que el crédito interno del Sistema Bancario Nacional (SBN) avanzó apenas 1.2% con respecto a noviembre de 2024, hasta $64,958 millones.

Dentro del mercado local, el crecimiento estuvo concentrado en el sector privado, particularmente en comercio, hipotecas y consumo personal, que en conjunto representan el 77.8% de la cartera interna.

En noviembre, el saldo de los créditos al sector del comercio aumentó 4.3% al pasar de $13,521 millones a $14,104 millones.

El crédito al consumo personal destacó con un saldo de $14,985 millones, un aumento de 5.3%, y nuevos desembolsos por $2,818 millones entre enero y noviembre, lo que confirma su papel como uno de los principales motores del crédito doméstico.

Este dinamismo permitió compensar la contracción registrada en otros sectores. El crédito al sector público cayó 21.8%, mientras que la construcción retrocedió 12.2%, reflejando un entorno más cauteloso para la inversión de largo plazo.

Los créditos hipotecarios cerraron noviembre con un saldo acumulado de $21,458 millones, un aumento módico de 1.8% con respecto al mismo período de 2024.

Específicamente en el segmento de vivienda, el saldo pasó de $18,589 millones a $18,983.7 millones, un crecimiento del 2.1%.

El dinamismo estuvo liderado por los préstamos bajo el régimen de Ley de Intereses Preferenciales, que crecieron un 2.9% (llegando a $9,566 millones).

En contraste, las hipotecas sin ley preferencial crecieron solo un 1.3%.

El segmento preferencial ahora representa el 50.4% de toda la cartera de vivienda.

A pesar de que el saldo acumulado subió, el flujo de créditos nuevos para hipotecas registró una caída del 8.5% interanual. Esto indica una expansión más prudente y selectiva por parte de los bancos, privilegiando sectores de demanda interna más dinámica.

La Superintendencia de Bancos de Panamá menciona en el informe que es necesario vigilar de cerca este sector debido a la regulación que entrará en vigor en enero de 2026.

Los cambios en los criterios de elegibilidad y en los tramos de tasas subsidiadas para los préstamos hipotecarios residenciales podrían alterar la demanda y los estándares de originación de préstamos en el futuro.

En cuanto a la calidad de la cartera, los indicadores se mantuvieron contenidos. La cartera vencida bajó a 2.17% y la morosa a 1.56%, aunque la cobertura sobre créditos vencidos descendió de 101.49% a 95.99%, un punto que el regulador identifica como área de seguimiento.

Aumentó el otorgamiento de préstamos nuevos

El informe de la Superintendencia de Bancos refleja que entre enero y noviembre de 2025, las nuevas colocaciones internas sumaron $24,025 millones, lo que representó un aumento de 5.1% más que en igual periodo de 2024 ($22,862 millones).

En el sector del comercio (incluye servicios) que concentró cerca del 48% de este flujo ($11,415 millones), se registró un crecimientos del 15.8% interanual, consolidándose como el principal destino del crédito nuevo.

También se observan incrementos en consumo personal con alza de 3.1%, en ganadería 5.3%, y un aumento marcado, aunque desde una base muy baja, en minas y canteras, donde el flujo pasó de $6 millones a $119 millones.

Adicionalmente, destaca el crecimiento del flujo hacia entidad pública 14.8%.

En contraste, los desembolsos nuevos muestran caídas en los sectores construcción (–17.4%), hipoteca (–8.5%), agricultura (–17.4%), empresas financieras (–9.7%) e industria (–7.0%).

“Este comportamiento, combinado con la mayor presión sobre el margen de intermediación, sugiere que la expansión del crédito interno en 2025 ha sido prudente: el sistema mantiene el crecimiento, pero privilegiando sectores de demanda interna más dinámica y reduciendo gradualmente la exposición a segmentos con mayor sensibilidad al ciclo”, precisa el regulador bancario.