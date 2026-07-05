Crisis geopolíticas y clima amenazan las rutas marítimas y elevan costos del comercio, advierte la ONU

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las disrupciones en rutas estratégicas amenazan con encarecer la energía, los alimentos y el comercio, especialmente en las economías en desarrollo, advirtió la ONU Comercio y Desarrollo, conocida como Unctad.

El transporte marítimo por el que se mueve el 80% del comercio global en volumen, está sometido a fuertes presiones por conflictos geopolíticos, impactos del cambio climático y otros factores que están elevando los costos.

Así lo advirtió Pedro Manuel Moreno, Secretario General Adjunto en funciones de ONU Comercio y Desarrollo conocida como Unctad, durante la Cumbre Marítima de Türkiye en Estambul, donde altos líderes del sector marítimo debatieron cómo las tensiones geopolíticas, las perturbaciones relacionadas con el clima y otras crisis mundiales están transformando el comercio marítimo y las cadenas de suministro.

Moreno planteó que el transporte marítimo sigue siendo la columna vertebral de la economía mundial, ya que transporta más del 80% del comercio global por volumen.

Advirtió que las interrupciones en los puntos críticos marítimos pueden tener consecuencias que van mucho más allá del transporte, afectando los precios de la energía, la seguridad alimentaria y la inflación, con impactos que a menudo se sienten más intensamente en las economías en desarrollo.

Durante la sesión, los participantes coincidieron en que la capacidad para responder a estas perturbaciones no está distribuida de forma equitativa. Mientras las grandes economías, los principales transportistas y los puertos más desarrollados cuentan con mayores recursos para absorber los impactos, los países pequeños y en desarrollo enfrentan costos más altos y menos alternativas para mantener sus flujos comerciales.

Pedro Manuel Moreno (izquierda), Secretario General Adjunto de UNCTAD, se reunió con Arsenio Dominguez, Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI), en la 5ª Cumbre Marítima de Türkiye el 2 de julio.

Los expertos también destacaron la necesidad de reforzar la cooperación internacional para garantizar rutas marítimas abiertas, seguras y eficientes. La discusión incluyó los retos de fortalecer la resiliencia del sector al mismo tiempo que avanza la descarbonización y la transformación digital de la actividad marítima.

La reunión concluyó con un llamado a una mayor coordinación entre gobiernos, puertos, empresas navieras, organismos reguladores y organizaciones internacionales.

La Unctad planteó que el reto pasa por desarrollar puertos más resilientes e inteligentes y fortalecer la capacidad de las economías vulnerables para enfrentar futuras interrupciones.