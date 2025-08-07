Panamá, 07 de agosto del 2025

    Seguridad Social

    Nueva herramienta de la CSS permite calcular tu pensión en un clic

    Henry Cárdenas P.
    El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon. Archivo

    La Caja de Seguro Social (CSS) habilitó, a partir de la noche de este miércoles 6 de agosto de 2025, una herramienta tecnológica para que los asegurados puedan calcular el monto estimado de su pensión.

    Se trata de la herramienta digital Mi Retiro Seguro, que está disponible en micajadigital.css.gob.pa, a la que se puede acceder en dispositivos móviles o computadoras.

    “Hoy cada panameño, de manera individual podrá entrar a la herramienta y constatar que el sistema no reduce las pensiones, y a un solo clic, hacer su cálculo”, dijo el director de la CSS, Dino Mon, durante una explicación de la plataforma en Telemetro Reporta.

    La CSS informó que en la herramienta Mi Retiro Seguro se puede:

    • Consultar, en tiempo real, sus cuotas y salarios acumulados a lo largo de su vida laboral.

    • Verificar y reportar en línea si existen inconsistencias o errores en sus aportaciones.

    • Obtener una proyección clara y ajustada de su pensión, según sus registros.

    Es importante resaltar que el asegurado debe crear su cuenta dentro de la plataforma para poder navegar en el sitio y explorar toda la información. Todavía cerca de 1 millón de asegurados no tiene una cuenta habilitada.

    “Es una herramienta diseñada sobre datos reales, que se fundamenta en dos pilares: la historia salarial y las estimaciones [de pensiones] futuras”, dijo Mon.

    Cabe recordar que la ley orgánica de la CSS fue reformada en marzo pasado por la Asamblea Nacional y establece nuevos parámetros administrativos, financieros y en el programa de pensiones para la jubilación.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


