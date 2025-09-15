Panamá, 15 de septiembre del 2025

    CONVERSATORIO

    CSS presenta avances de Mi Caja Digital en Café con La Prensa Edición Chiriquí

    Redacción de La Prensa
    Avances tecnológicos de la CSS llegan a Café con La Prensa Edición Chiriquí.

    La Caja de Seguro Social (CSS) y Café con La Prensa llevan a cabo este lunes 15 de septiembre de 2025 un conversatorio en la provincia de Chiriquí.

    En la actividad se abordará el tema “Presente y futuro de la CSS: Avances de Mi Caja Digital en Chiriquí”, donde la institución dará a conocer los logros y próximos pasos de su estrategia de transformación digital.

    El director general de la CSS, Dino Mon, será el encargado de exponer la visión de la entidad.

    Puede seguir la transmisión del evento a través del sitio web de La Prensa y sus redes sociales.

