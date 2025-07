¿Cuáles son las listas en las que aún está Panamá?

Panamá aún celebra el efecto de la salida de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El presidente José Raúl Mulino, dijo que la exclusión de Panamá permitirá facilitar y reducir los costos de las transacciones financieras y bancarias con Europa, limpia la reputación del país y abre caminos para atraer inversiones.

“Gracias a esa salida, yo creo que el nombre de Panamá comienza desde ayer a cursar nuevos mares, nuevas posiciones, a reducir riesgos financieros para Panamá desde todo punto de vista, para que la banca panameña pueda operar con tranquilidad, sin zozobra, respecto de corresponsalías o de algunos países que grababan de más las transacciones bancarias con Panamá por estar en esta lista", dijo el presidente Mulino.

Sin embargo, el trabajo de Panamá no ha concluido con la salida de esta lista, le faltan otras listas.

¿Qué está pendiente?

Lista de la Unión Europea de países y territorios no cooperadores con fines fiscales y para luchar contra el fraude y la evasión fiscal (lista de pasaísos fiscales).

La próxima evaluación para salir de esta lista es en octubre de este año y en febrero de 2026.

Luis Ocando, experto tributario internacional, señala que para poder salir de esta lista Panamá debe buscar cómo regular la renta que las compañías o sociedades generan en el extranjero, pero operan en el país. Y se trata de un trabajo que debe hacer la Dirección General de Ingresos junto con el Ejecutivo y la Asamblea Nacional en caso de que se requiera una ley.

Ocando explicó que hay dos opciones para cumplir con la exigencia en materia fiscal:

La primera sería aplicar impuestos a la renta extranjera de las compañías registradas en Panamá, Y la segunda opción, es establecer normas legales que permitan conocer que la compañía tiene presencia en el país, tales como oficina, empleados, celebrar juntas directivas en Panamá entre otros y de esa manera justificar su renta.

Explicó que con esta segunda opción Panamá seguiría siendo un régimen de renta territorial puro donde solo se pagan los impuestos que se generan en el país y se cumpliría con lo que exige la Unión Europea y otras instancias.

La salida de Panamá de la lista de alto riesgo mejora su reputación y reduce costos en transacciones.

Luis Aguirre, experto en temas de prevención de Blanqueo de capitales, sostuvo que Panamá debe mantener el lobby que tiene ahora para demostrar que es cumplidor en materias de intercambio de información bien sea a requerimiento o por fecha de reportes.

Panamá está clasificado como parcialmente cumplidor por parte del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Según el experto en tributación internacional, José Luis Galíndez, esa clasificación de parcialmente cumplidor tiene que ver con el intercambio de información fiscal a requerimiento de las administraciones tributarias de los países en este caso los miembros de la OCDE.

“El país estaría esperando la próxima evaluación del Foro Global para que Panamá pueda pasar a ser totalmente cumplidor con este intercambio de información a requerimiento”, indicó Galíndez.

Aunque la última revisión oficial fue en el 2019, una comisión del Foro Global de la OCDE vino a Panamá recientemente, específicamente en junio de este año, para realizar en la Dirección General de Ingresos, una revisión parcial de los avances regulatorios que ha aplicado el país y la efectividad del intercambio de información fiscal.

Igualmente, se conoció que luego de esa visita de técnicos del Foro Global, Panamá habría demostrado sus avances en esta materia por lo que el país espera ser mejor clasificado como totalmente cumplidor en otra evaluación.

La clasificación de la Unión Europea con una tarjeta amarilla por no cooperar en la lucha contra la pesca ilegal.

Sobre esta clasificación el vicecanciller Carlos Hoyos dijo que el país ha hecho avances, por lo que esperan pasar a la tarjeta verde muy pronto.

“Nuestra expectativa es que en los próximos meses o el próximo año pasemos de la amarilla a la verde y hay un esfuerzo importante que está haciendo la Arap”, dijo en entrevista en Radio Panamá.

Según la Unión Europea, cuando la Comisión tiene pruebas de que un tercer país no coopera plenamente en la lucha contra la La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr), muestra una tarjeta amarilla. “Con este primer paso del proceso, denominado identificación previa, la Comisión advierte al país del riesgo de ser considerado país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada.

¿Cómo se debe blindar Panamá?

Julio Aguirre, expresó que Panamá debe mantener la línea de comunicación constante con los organismos internacionales evaluadores y los gobiernos. “El país debe dar una información constante, de lo que representa ser un país cumplidor en materia fiscal y de normal para prevenir ilícitos financieros como el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo”.

Sostuvo que es vital que estos temas de conservar la reputación del país esté siempre en la agenda del Ejecutivo de turno y darle continuidad con actualizaciones de leyes e informar al mundo sobre las normas que se aprueben y los resultados que se han obtenido.

Los miembros del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP), organismo presidido por Moisés Cohen, manifestaron que el país debe ahora establecer la estrategia técnica y diplomática para salir de la lista de la Unión Europea de Países no cooperadores en temas tributarios.

Igualmente, señalan que se debe diseñar plan estratégico para establecer los próximos pasos que tomará Panamá para modernizar los servicios internacionales que ofrecemos actualmente y crear nuevos servicios que mantengan al país como un centro internacionales de primer nivel para el mundo.

“Panamá es un gran país, con una vocación natural para la prestación de servicios internacionales y esto debemos aprovecharlo al máximo para atraer nuevas inversiones que generen empleos y riqueza para el beneficio de todos los panameños”, dijo Moisés Cohen.