¿Cuántas ‘botellas’ han despedido?; cuestionan economistas ante aumento de planilla estatal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Asesores financieros como Ernesto Bazán y Carlos Araúz recomiendan un recorte de gastos y austeridad en el Estado con ‘valentía’, en lugar de la contratación de más funcionarios

El presidente de la República, José Raúl Mulino, advirtió este jueves que la planilla estatal no solo ha crecido, sino que podría seguir aumentando en la medida en que el país vaya creciendo, pero negó categóricamente que se estén realizando nombramientos de “botellas” o cargos innecesarios.

Mulino diferenció la planilla operativa de aquella vinculada a la prestación de servicios esenciales. “Una cosa es la planilla operativa y otra es la que brinda un servicio público. Estamos construyendo escuelas, recuperando e inaugurando hospitales y respondiendo al clamor ciudadano de mayor seguridad con más policías en la calle”, explicó el mandatario.

Según los datos oficiales, sectores como el Ministerio de Educación (Meduca), el Ministerio de Salud (Minsa) y los estamentos de seguridad concentran la mayor cantidad de nuevas contrataciones.

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El mandatario sostiene que el aumento se concentra en personal directamente vinculado a la prestación de servicios públicos y en la operatividad de nuevas inversiones en infraestructura, incluyendo la apertura y remodelación de más de 53 escuelas, la habilitación de 1,500 comedores escolares y la reactivación de hospitales y centros de salud.

“Creo que el morbo de la planilla estatal hay que verlo con la real perspectiva de que se trata. El servicio público no se puede detener y por supuesto disminuir... Así que va a seguir aumentando en la medida en que el país vaya creciendo y las necesidades vayan creciendo también cónsonas con las inversiones que estamos terminando e inaugurando”, afirmó el mandatario.

Economista Ernesto Bazán. LP. Alexander Arosemena

Recortes en lugar de aumentos

Sin embargo, desde la acera de la analítica financiera, las justificaciones oficiales son recibidas con profundo escepticismo. En declaraciones a La Prensa, el economista Ernesto Bazán, uno de los principales críticos de la dimensión del empleo público, cuestionó la viabilidad de esta estrategia.

“Considero que la principal consecuencia que tiene el incremento de la planilla, es que afecta a la salud de las finanzas públicas, porque evidentemente aumenta el déficit fiscal”, señaló Bazán, advirtiendo que el endeudamiento resta recursos clave para la población.

Respecto a las explicaciones del mandatario sobre que están “atendiendo la necesidad y el clamor de un país por mejor educación, seguridad y salud”, según Bazán “son justificaciones que no se ajustan a la real necesidad”, argumentando que la escasez de medicinas, citas y camas “no se resuelve aumentando las planillas”.

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El debate también salpica los compromisos de depuración del Estado. Bazán recordó que el propio mandatario y directivos de la Caja de Seguro Social han reconocido la existencia de plazas ficticias o “botellas” en administraciones pasadas y “tenían dificultades para poder deshacerse” de ellas.

“Si eso es así, me parece una curiosidad interesante para la sociedad y para la población conocer cuántas ‘botellas’ ya han sido despedidas y separadas de sus cargos”, cuestionó el economista.

Mulino no se refirió a una cantidad de “botellas” eliminadas, pero reiteró la intención de su administración: “Estamos haciendo un trabajo de revisar la planilla de todas las instituciones para seguir el mandato de disminuirla en aquellas instituciones donde no es necesario tener esa inflada cantidad de personal que había antes”, afirmó.

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Contradicción

A las críticas se sumó el economista Carlos Araúz, quien calificó el aumento de la planilla como incongruente. “El crecimiento de la planilla estatal es difícil de justificar, porque no va de la mano, no es congruente con el discurso de austeridad que hemos venido escuchando desde hace dos años para poder entonces controlar gastos, déficit fiscales y los profundos huecos que tenemos en la administración de la cosa pública. Hay que manifestar con acciones la austeridad”, sentenció Araúz.

El especialista matizó que si bien médicos, maestros y policías son necesarios, el problema radica en la ausencia total de fiscalización y en las duplicidades del sistema. “¿Hemos hecho los estudios para eficientemente manejar el Estado? Si no podemos medir eficiencia, si no podemos medir productividad, si todavía tenemos redundancias en maestros o redundancia en doctores (...) entonces estamos simplemente creando lo que lamentablemente llamamos una precarización del empleo”, advirtió Araúz a La Prensa.

Bajo su óptica, el hecho de que el sector público se haya convertido en el único motor de empleo formal en el país representa un peligro estructural que ahuyenta al capital privado y sepulta la competitividad. Araúz apuntó directamente a que las contrataciones masivas en salud o seguridad no se traducen en bienestar real si los procesos internos siguen obsoletos.

Carlos Arauz, economista y analista financiero.

‘Siguen las botellas’

Al ser consultado sobre si la falta de depuración significa que las “botellas” o plazas ficticias heredadas siguen intactas, Araúz fue tajante: “Así es. De ninguna manera se han depurado”.

“Yo entiendo también la disyuntiva en la que está el presidente, porque dice: no puedo despedir a 10 mil personas o a 15 mil, pero de eso se trata la estrategia. De eso se trata el ‘Ops Killing’, el capacitar a las personas para que miren a puestos que el sector privado necesita y que hoy en día no pueden tener”.

Atribuyó este estancamiento a un arraigado mal cultural y al miedo del Gobierno al costo político de los despidos masivos.

“Hemos creado esta cultura donde el gobierno supuestamente debe resolverlo todo. La figura del papá Estado creando dependencias absurdas, quizás más por politiquerías que por otra cosa, por tratar de quedar contento con algún sector específico de la población. Y no nos atrevemos entonces a atacar el problema de raíz, que es la modernización del Estado”, sentenció.

Araúz concluyó al explicar que contratar más personas no acaba con la burocracia, sino que la perpetúa, y que la única salida real es automatizar procesos y capacitar al personal para que migre hacia las necesidades reales de la empresa privada. “Las botellas sí seguirán hasta tanto no seamos quizás más valientes”, puntualizó.

Más austeridad y menos gastos

Como contrapropuesta a la expansión del gasto gubernamental, Bazán coincidió en una hoja de ruta centrada estrictamente en la disciplina presupuestaria.

“Lo primero es un saneamiento de las finanzas públicas, a través de una austeridad que busque reducir el déficit fiscal. Eso puede ser un importante elemento que genere confianza en los mercados”, explicó Bazán, remarcando que el déficit debe atajarse obligatoriamente recortando los gastos operativos e inflados del aparato estatal.