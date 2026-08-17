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    Monitoreo de precios

    ¿Cuánto cuestan los exámenes clínicos? Comparación de precios entre cinco laboratorios

    Comparar puede representar un ahorro, alerta ACODECO y recomienda preguntar si existen paquetes o promociones.

    Martha Vanessa Concepción
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    ¿Cuánto cuestan los exámenes clínicos? Comparación de precios entre cinco laboratorios
    Monitoreo de costos de pruebas de laboratorios clínicos. ACODECO

    Los precios de los exámenes clínicos pueden variar de manera importante dependiendo del laboratorio donde se realicen. Un monitoreo de precios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), realizado el 31 de julio de 2026, muestra diferencias de varios balboas entre establecimientos para una misma prueba.

    La comparación incluyó 27 exámenes ofrecidos por cinco laboratorios de la provincia de Panamá: Laboratorio de Sedas, Laboratorio Raly, Laboratorios Syslab, Clinilab Calle 50 y Minimed. La información corresponde a precios al público expresados en dólares y fue recopilada mediante un monitoreo virtual.

    ¿Cuánto cuestan los exámenes clínicos? Comparación de precios entre cinco laboratorios
    Comparación de precios de exámenes clínicos

    Entre las pruebas con mayores diferencias aparece el cultivo de orina. Su precio va de $15 en Laboratorio de Sedas a $25 en Syslab, una diferencia de $10. En el caso del tipaje, el costo encontrado fue de $5 en Clinilab Calle 50 y $13.50 en Laboratorio Raly.

    ¿Cuánto cuestan los exámenes clínicos? Comparación de precios entre cinco laboratorios
    Comparación de precios de exámenes clínicos

    También hay diferencias relevantes en algunas pruebas hormonales. Por ejemplo, la TSH cuesta $16.20 en Laboratorio Raly, frente a $25.00 en Syslab. Para T3, el precio más bajo registrado es de $10.80 en Raly, mientras que en Syslab alcanza $20.00.

    ¿Cuánto cuestan los exámenes clínicos? Comparación de precios entre cinco laboratorios
    Comparación de precios de exámenes clínicos

    En varias pruebas, Laboratorio Raly aparece con el precio más bajo del monitoreo. Es el caso de la hemoglobina, prueba de embarazo en sangre, glicemia en ayuno, calcio, ácido úrico y varias pruebas de tiroides. Sin embargo, no ocurre lo mismo en todos los exámenes: Clinilab Calle 50 registra, por ejemplo, el menor precio para urianálisis general, tipaje y VDRL, mientras que Minimed presenta los precios más bajos para sangre oculta en heces, nitrógeno de urea y creatinina.

    Ante la diversidad de precios, la Acodeco recomendó a la ciudadanía consultar los costos de manera anticipada, indagar sobre la existencia de paquetes promocionales vigentes y validar qué análisis incluye cada oferta antes de efectuar cualquier pago.

    La entidad instó a los jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y ciudadanos con discapacidad a presentar su cédula o carné para hacer efectivo el descuento legal del 20% estipulado en las Leyes 6 de 1987 y 134 de 2013.

    Martha Vanessa Concepción

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