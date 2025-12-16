Cuánto deben los ciudadanos a los bancos y financieras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los panameños y extranjeros residentes en el país, acumulan un saldo total de deuda en bancos, financieras, cooperativas y empresas de telecomunicaciones y otras que venden a crédito, que supera los $42 mil 557, de los cuales más de $1 mil 324 millones están clasificados como cuentas contra reserva, que son aquellas deudas o créditos que las entidades consideran de difícil cobro o “incobrables”.

Según el informe del buró de crédito APC, el 3.11% de la cartera ha tenido que ser castigada por los agentes económicos, debiendo usar sus reservas para compensar la pérdida por los impagos.

Además, el reporte detalla que del total de la cartera sin incluir las cuentas contra reserva, registran una morosidad del 6.5% sobre saldo, unos puntos menos que la media del año pasado cuando estaba en 6.9% en el mismo mes de noviembre.

La APC tiene registrado el historial crediticio de más de 2.41 millones de personas, de las cuales 2.11 millones son panameños y 304 mil 801 extranjeros.

La mayor parte de las deudas en el caso de los bancos, están concentradas en hipotecas con un saldo total que alcanza los 21 mil 308 millones de dólares, correspondientes a 340,787 préstamos, con un saldo promedio de 62 mil 527 dólares y una morosidad de 4.8%.

De acuerdo con APC Experian, se espera una reactivación del mercado inmobiliario a partir de enero de 2026, con la entrada en vigor de la nueva ley de interés preferencial.

En el caso de los préstamos de autos bancarios registran la morosidad más baja del sistema, con 2.2% sobre saldo. La deuda total suma 2 mil 287 millones de dólares, asociada a 166,015 vehículos, con un promedio de 13 mil 780 dólares por préstamo, cifra superior en 6% al promedio del año anterior.

Los préstamos personales bancarios acumulan una deuda de 8 mil 530 millones de dólares, distribuidos en 639,521 obligaciones, con un promedio de 13 mil 339 dólares por préstamo y una morosidad de 4.1%. En contraste, los préstamos personales otorgados por cooperativas y financieras suman 2 mil 734 millones de dólares, repartidos en 779,400 obligaciones, con un préstamo promedio de 3,509 dólares y una morosidad de 15.4%.

La APC Experian destaca en su informe de noviembre que 39.2% de estos préstamos presenta atrasos mayores a 60 días, frente a 3.9% en los bancos, medido por cantidad de obligaciones.

Tarjetas de crédito mantienen la morosidad más alta

Las tarjetas de crédito bancarias continúan siendo los productos con la mayor tasa de morosidad al ubicarse en 8.7% sobre saldo, aunque por debajo del 10% registrado un año antes.

El monto total adeudado a los bancos en tarjetas de crédito asciende a 2 mil 933 millones de dólares, correspondiente a 865,113 tarjetas, con un saldo promedio de 3,391 dólares por plástico.

En cuanto a la originación de nuevos créditos, los bancos otorgaron 42,657 préstamos en septiembre de 2025, un incremento de 8% frente al mismo mes del año anterior. Las cooperativas registraron un aumento de 1%, mientras que las financieras reportaron un crecimiento de 13% en la cantidad de préstamos otorgados.

Giovanna Cardellicchio, gerente general de la APC Experian, indicó que a escasos días para cerrar el año, se percibe que el comportamiento del crédito en 2025 se mantuvo similar al de 2024, con un leve aumento hacia el final del año y niveles de morosidad iguales o ligeramente inferiores a los del período previo.

Precaución con las compras

Cardellicchio indicó que con el pago de ahorros navideños, bonos, aguinaldos y el décimo tercer mes, muchas personas incrementan su poder de compra y se ven tentados a gastar y realizar compras en medios digitales y en algunos casos son presa a ciberfraudes.

“Este aumento en la actividad comercial también viene acompañado de mayores riesgos financieros, como fraudes, estafas o cobros indebidos. Realizar compras con anticipación permite comparar precios, evitar decisiones impulsivas y distribuir los gastos de forma más equilibrada”, recomendó.

Además, indicó que es importante que las personas puedan tener un presupuesto mensual y usen con responsabilidad el crédito.

Recalcó la gerente de la APC que datos de la Procuraduría General de la Nación, revelan que en lo que va de 2025 se han registrado 105 casos de delitos informáticos, lo que representa más de un tercio de los incidentes reportados durante todo 2024. Además, el Ministerio Público ha contabilizado 3,482 denuncias por estafas y fraudes, reflejando un aumento del 9% respecto al año anterior.

“Es fundamental tomar todas las medidas de seguridad antes de entregar tus datos personales en un sitio web o aplicación móvil. También es importante evitar ingresar información bancaria en enlaces que llegan por mensajes de texto, WhatsApp o correo electrónico”, dijo.