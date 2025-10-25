¿Cuánto deben los panameños en hipotecas?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La compra de viviendas en Panamá intenta recuperarse luego de más de un año incertidumbre por la indefinición que se presentó con la Ley de Intereses Preferenciales. Aunque el panorama se aclaró con la reforma que entrará en vigencia en enero de 2026 y actualmente está vigente la legislación anterior, el dinamismo no se ha recobrado del todo.

Datos del buró de crédito APC Experian, donde se agrupan las cifras de todos los créditos y préstamos vigentes, revelan que al cierre de septiembre, el saldo de la cartera hipotecaria apenas había subido 1.13% en un año, es decir frente a septiembre del año pasado.

En total están vigentes unos 340,066 préstamos hipotecarios bancarios, con un saldo que asciende a $21,239 millones. La APC indica que cada préstamo vigente tiene un saldo promedio de $62,458 por deudor.

Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian, detalló que la morosidad en el caso de las hipotecas se ubica en 4.7% sobre saldo. “Nuestra expectativa es que el mercado de bienes inmuebles se reactive en enero 2026, cuando entre en vigor la nueva ley de interés preferencial”, expresó.

Datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, ente que clasifica entre créditos residenciales con préstamos preferenciales y préstamos sin el interés subsidiado, precisa que al cierre de agosto de este año, que son las cifras disponibles por esta entidad, el saldo de los préstamos hipotecarios en su conjunto, ascendía a $18,861 millones.

De ese total, los préstamos hipotecarios residenciales con la tasa de interés preferencial tenían un saldo de $9,477 millones y los préstamos sin tasa de interés subsidiada acumulaban un saldo de $9,384 millones.

¿Qué establece la nueva ley?

La Ley 341 que modifica el régimen de interés preferencial entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y se mantiene el esquema anterior hasta el 31 de diciembre de 2025, para permitir la culminación de trámites hipotecarios ya iniciados.

El Estado subsidiará hasta un máximo del 85% de la tasa de interés pactada con el banco en los préstamos hipotecarios preferenciales.

Tramos de tasas preferenciales:

Región 1 (Panamá y Panamá Oeste)

Hasta $50,000 subsidio para una tasa máxima de 5% , por 8 años

$50,000.01 a $80,000 subsidio para una tasa máxima de 4.5% , por 7 años

$80,000.01 a $120,000 una tasa máxima de 4.0%, por 7 años

Región 2(Colón y resto del país)