¿Cuánto pagará la mina al Estado por procesar el material mineral expuesto?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La resolución del Ministerio de Industria y Comercio establece que Minera Panamá solo podrá procesar un tipo de material que quedó pendiente tras el cierre de la operación, pero no implica una reactivación total de la actividad minera.

Con la autorización otorgada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) a la empresa Minera Panamá para que procese el material rocoso expuesto en el proyecto minero de Donoso, han surgido muchas preguntas sobre si esto es o no una reactivación.

¿Qué autorizó el MICI?

El Ministerio de Comercio e Industrias autorizó a Minera Panamá a procesar, exportar y comercializar el material rocoso expuesto en la mina Cobre Panamá, en Donoso. La medida busca mitigar riesgos ambientales asociados a ese material, que al estar a la intemperie podría generar drenaje ácido y afectar suelos y fuentes de agua.

Lea la resolución complera en este enlace:

¿Se reactiva la actividad minera?

No. La resolución es explícita en que no se trata de una reactivación de la minería. Solo se permite trabajar con material ya extraído. Quedan prohibidas nuevas actividades como exploración, perforación, voladura o extracción adicional.

¿Qué tipo de material se podrá procesar?

Únicamente el material ya existente en la mina: mineral de baja y mediana ley, material volado y mineral ya triturado en planta. En total, se trata de más de 38 millones de toneladas de material rocoso.

Mina de Donoso. Cortesía

¿Cuánto pagará la empresa al Estado?

Minera Panamá deberá pagar las regalías correspondientes por la exportación del concentrado de cobre que se genere, como ocurrió en 2025. Según estimaciones de la empresa, el proceso podría generar alrededor de $60 millones en regalías para el Estado durante el período de ejecución que durará 13 meses (3 meses de preparación y 10 del proceso incluyendo la comercialización y exportación).

¿Quién asume los costos del proceso?

Todos los costos correrán por cuenta de la empresa Minera Panamá. La resolución establece que el Estado no aportará recursos públicos para el procesamiento, transporte ni exportación del material.

¿Cuánto costará ejecutar el programa?

La casa matriz de Minera Panamá, First Quantum Minerals estima una inversión de aproximadamente $250 millones para llevar a cabo todo el proceso, que incluye la reactivación operativa de la planta.

¿Cuánto tiempo tomará el proceso?

El programa completo tomará alrededor de 13 meses. Antes de iniciar, habrá una fase preparatoria de hasta tres meses para contratar personal, rehabilitar equipos y restablecer la logística.

¿Habrá generación de empleo?

Sí. Se prevé la contratación de unos 1,000 trabajadores adicionales, lo que elevaría la fuerza laboral total a aproximadamente 3,000 personas, incluyendo empleos directos e indirectos.

¿Qué impacto económico adicional se espera?

Además de las regalías, la empresa estima generar unos $350 millones en compras a proveedores, lo que tendría un efecto en la economía local.

¿Quién supervisará las operaciones?

El proceso estará bajo supervisión del MICI, el Ministerio de Ambiente y otras entidades competentes. La empresa deberá presentar informes mensuales sobre avances, manejo ambiental, control de aguas y otros indicadores.

¿Qué pasa si la empresa incumple?

La resolución advierte que el incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en sanciones. Todas las acciones deben enfocarse en garantizar la seguridad del sitio y prevenir riesgos ambientales.