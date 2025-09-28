¿Cuánto subirán los salarios en Panamá? Estos son los sectores mejor pagados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los salarios en Panamá registraron un ajuste promedio de 3.4% durante 2025, y se proyecta que en 2026 el incremento supere el 3.5%, según la más reciente Encuesta de Remuneración de Mercer.

El estudio revela que este año, con un desempleo de 8% estimado por las empresas y una inflación de 0.5%, el incremento salarial fue ligeramente menor al de 2024, cuando se ubicó en un promedio de 3.5%.

La mayoría de los incrementos, aproximadamente 58%, se registraron entre marzo y abril de este año.

Para las empresas, los factores que influyeron en el incremento salarial en 2025, según explicó Ramón Alvear, consultor líder de Mercer para la industria financiera, fueron: en 65% la política interna de la compañía con revisiones por mérito o mercado, seguido del comportamiento de la inflación (61%), la valoración del cargo (28%), además de considerar el salario mínimo en Panamá como referencia (13%) y las políticas externas como regulaciones y situación económica del país (7%).

El estudio revela que sectores como logística y salud —en especial las farmacéuticas— liderarán los aumentos salariales, marcando una tendencia positiva en el mercado laboral del país.

En específico, las empresas del sector logístico estiman aumentar los salarios en 2026 en 4%, las de ciencias de la vida (farmacéuticas, entre otras) en 3.8%, al igual que las del retail y consumo masivo.

En menor medida, los bancos y empresas de servicios financieros proyectan alzas del 3%, al igual que energía y manufactura.

La encuesta se realizó entre 265 compañías: 44 del sector financiero, 40 de bienes de consumo, 31 de ciencias de la vida, 25 de manufactura, 25 de retail y ventas, y 20 de alta tecnología, además de empresas de logística, seguros, energía, transporte y química.

Otro de los hallazgos tiene que ver con las intenciones de contratación de personal para el cierre de 2025. Se estima una rotación promedio del 12%, de la cual 7.9% es voluntaria (retiros y otras causas) y 7% involuntaria.

El estudio detalla que 62% de las empresas espera mantener el mismo personal, 17% estima incrementar la contratación y 5% admite que reducirá personal.

Para 2026, la estimación apunta a que 21% de las empresas aumentará la contratación de nuevos empleados, mientras que 2% reducirá personal.

¿Cuáles son los salarios?

La encuesta de Mercer revela que en Panamá, entre las más de 260 empresas encuestadas:

El salario base anual para ejecutivos es de 205,180 dólares , una reducción de 4% frente a los 214,397 de 2024 . El salario mensual promedio es de 17,098 dólares .

En el caso de directores , se percibe un leve ajuste al pasar de 138,840 dólares anuales a 138,744 dólares (unos 11,570 dólares mensuales ).

Los gerentes sénior experimentaron un aumento de 7% , de 98,144 dólares a 105,136 dólares anuales (unos 8,761 dólares mensuales ).

Para gerentes , el salario anual promedio fue de 67,236 dólares (unos 5,603 dólares mensuales ).

En el caso de supervisores y coordinadores, se registró un aumento del 32%, al pasar de 36,628 dólares en 2024 a 48,522 dólares en 2025, con un promedio mensual de 4,043 dólares.

Los profesionales tienen un salario anual promedio de 28,595 dólares (unos 2,382 dólares mensuales ).

Los para-profesionales —empleados con roles semi-calificados o no calificados— reciben un promedio de 14,264 dólares anuales, es decir, 1,188 dólares mensuales.

Industrias que mejor pagan

Para altos ejecutivos , destacan las industrias de ciencias de la vida, consumo, minería y metalurgia .

Para gerentes , los sectores mejor remunerados son energía, banca y ciencias de la vida .

Para profesionales , lideran transporte, logística y salud (farmacéuticas) .

Para no profesionales, las empresas de servicios, seguidas de transporte y logística, ofrecen mejores salarios.

Además de los salarios, 30% de las organizaciones cuenta con políticas de incentivos de largo plazo. Los beneficios más habituales en Panamá son seguros y atención médica, préstamos, equilibrio entre trabajo y vida personal, y en algunos casos, autos corporativos.