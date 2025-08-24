Cuatro aseguradoras compiten por contrato millonario de seguro gratuito para turistas

Exclusivo Suscriptores

Cuatro aseguradoras están en carrera para adjudicarse el contrato que licita la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para ofrecer un seguro gratuito a los panameños residentes en el extranjero y turistas, siempre y cuando la persona no supere los 86 años.

La cobertura será válida por los primeros 10 días que permanezcan en el país y contempla atención médica sin costo como consecuencia de accidentes o enfermedades, así como el traslado de un familiar en caso de ser necesario para que acompañe al paciente durante su recuperación en Panamá.

El seguro incluye una indemnización de $20 mil por muerte como consecuencia de un accidente dentro del territorio nacional, $15 mil para cubrir gastos de hospitalización, $10 mil para traslado del paciente dentro del país y $50 mil para evacuación al extranjero.

Más fondos

Aunque el acto público generó el interés de al menos 10 compañías, el presupuesto asignado de 3 millones de dólares al año para cubrir los gastos relacionados con la póliza causó en un principio preocupación entre las aseguradoras que temían que los fondos no fueran suficientes en caso de darse una alta siniestralidad, tomando en cuenta que el pliego de condiciones dejaba claro que todo gasto superior al tope fijado por la Autoridad de Turismo de Panamá tendría que ser asumido por el contratista.

Esta será la segunda ocasión en que Panamá ofrecerá una protección a los turistas y panameños residentes en el extranjero, aunque ahora se modificaron las condiciones originales establecidas en 2011, cuando la desaparecida aseguradora Generali se adjudicó la licitación.

Tras los cambios realizados al pliego de condiciones, la ATP llevó a cabo el acto de recepción de propuestas donde la empresa Internacional de Seguros S.A. ofertó el costo más bajo por persona, 1.59 dólares, mientras que Aliados Seguros propuso 1.76 dólares y Mercantil Seguros y Reaseguros presentó un precio de 1.80 dólares.

Las tres ofertas quedaron por debajo del precio fijado por la ATP de 1.85 dólares por cada asegurado. En 2011 se estableció un valor de 1.95 dólares por turista o panameño residente en el extranjero.

En el caso de Mapfre Panamá, la compañía presentó una propuesta global de 2.8 millones de dólares, también por debajo del presupuesto de 3.5 millones de dólares establecido por la ATP.

Durante la vigencia del contrato firmado en 2011, la ATP pagó más de ocho millones de dólares por la cobertura gratuita a más de siete mil personas que utilizaron los servicios médicos amparados por la póliza.

Ahora corresponderá a la comisión evaluadora determinar cuál de las cuatro ofertas cumple en mayor medida los requisitos solicitados por la ATP en el pliego de condiciones, como demostrar que trabajan con dos hospitales en la ciudad capital y un centro de atención médica en cada una de las demás provincias.

Igualmente, deberán probar que esas instalaciones han colaborado previamente con la aseguradora, que cuentan con un protocolo aprobado para la atención de turistas y que los servicios médicos se brindarán sin necesidad de que el paciente realice pagos iniciales o copagos, ya que todos los gastos deben ser asumidos por el proveedor contratado por la ATP.

Cambios en la cobertura

Un cambio significativo frente a la primera vez que Panamá ofreció la cobertura sin costo a los turistas es el tiempo que la misma es válida, pasando de 30 días a 10 días. Los análisis de la Contraloría General indican que la gran mayoría de los visitantes permanecen ocho días en el país, por lo cual la ATP decidió recortar la vigencia del seguro.

Yovana Segarra, presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), ve como positivo que Panamá nuevamente ofrezca una cobertura gratuita a los turistas, señalando que en su momento se convirtió en una herramienta valiosa de mercadeo para atraer visitantes. “Es un producto que agrega valor al destino, y eso es importante en esta industria donde hay múltiples competidores”, señaló.

Por su parte, operadores de turismo consultados agregaron que, en un mercado competitivo, es clave que el país se diferencie del resto, tomando en cuenta que hay mercados en la región como República Dominicana y México que registran altos niveles de ocupación.

Adicionalmente, solicitan que en un futuro se incluya a los turistas que ingresan por Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, o aquellos que llegan en embarcaciones privadas a Isla Colón, en Bocas del Toro.

A diferencia del primer contrato que solo ofrecía cobertura a los turistas y panameños residentes en el extranjero que ingresaban por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ahora se amplió para aquellos que entran por las terminales regionales como Chiriquí, Isla Colón, Panamá Pacífico, Río Hato y la terminal ubicada en la provincia de Colón.

En el caso de los panameños residentes en el extranjero, deberán presentar documentación que acredite que su domicilio permanente está en otro país para utilizar el beneficio durante los primeros 10 días de estadía.

Exclusiones

Como en toda cobertura médica, el seguro que ofrecerá Panamá incluye exclusiones como la presencia de enfermedades preexistentes, casos de suicidio, intento de suicidio, lesiones autoinfligidas o enfermedades crónicas.

Asimismo, quedan fuera de cobertura las consecuencias derivadas de la participación del turista en delitos, el consumo de estupefacientes, alcohol u otras sustancias controladas, así como enfermedades ocasionadas por actividades de alto riesgo no contempladas en la póliza.

También se excluyen eventos ocurridos durante viajes dentro del país en medios de transporte no autorizados y enfermedades asociadas a pandemias o epidemias declaradas antes del inicio del viaje.

No se cubrirán casos en los que los beneficiarios estén implicados en delitos, incumplan las leyes migratorias o permanezcan más de diez días en el país.