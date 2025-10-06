Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá consolida su posición como uno de los destinos turísticos de referencia en la región. Cuatro de sus hoteles fueron reconocidos entre los 20 mejores de Centroamérica en los Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2025, otorgados por Tripadvisor, el sitio de reseñas de viajes que se alimenta de la opinión de millones de turistas.

Los hoteles Bristol Panamá, Hotel La Compañía, The Westin Panama y The Buenaventura Golf & Beach Resort Panamá se ubicaron dentro del ranking, que distingue a los alojamientos mejor valorados por los turistas tanto por el servicio, amenidades, y la satisfacción del huésped.

Menos del 1% de los 8 millones de propiedades listadas en Tripadvisor logran obtener este galardón, que se basa en las opiniones y valoraciones más destacadas de viajeros durante los últimos 12 meses, indicó la plataforma.

Hoteles panameños destacados

Bristol Panamá, A Registry Collection Hotel (8° lugar) Ubicado en la zona financiera de la Ciudad de Panamá.

Hotel La Compañía (9° lugar) Situado en el Casco Antiguo de la capital, este hotel fusiona historia, arquitectura colonial y modernidad.

The Westin Panamá (10° lugar) situado en Costa del Este, es una opción tanto para viajeros de negocios como de placer.

The Buenaventura Golf & Beach Resort Panamá, Autograph Collection (20° lugar) Enclavado en la Riviera Pacífica, este resort ofrece villas privadas, campo de golf, spa y amplias áreas de descanso frente al mar.

