    Turismo

    Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor

    Katiuska Hernández
    Uno de los hoteles galardonados está ubicado en el Casco Antiguo de ciudad de Panamá. Alexander Arosemena

    Panamá consolida su posición como uno de los destinos turísticos de referencia en la región. Cuatro de sus hoteles fueron reconocidos entre los 20 mejores de Centroamérica en los Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2025, otorgados por Tripadvisor, el sitio de reseñas de viajes que se alimenta de la opinión de millones de turistas.

    Los hoteles Bristol Panamá, Hotel La Compañía, The Westin Panama y The Buenaventura Golf & Beach Resort Panamá se ubicaron dentro del ranking, que distingue a los alojamientos mejor valorados por los turistas tanto por el servicio, amenidades, y la satisfacción del huésped.

    Menos del 1% de los 8 millones de propiedades listadas en Tripadvisor logran obtener este galardón, que se basa en las opiniones y valoraciones más destacadas de viajeros durante los últimos 12 meses, indicó la plataforma.

    Hoteles panameños destacados

    • Bristol Panamá, A Registry Collection Hotel (8° lugar) Ubicado en la zona financiera de la Ciudad de Panamá.

    Bristol Panama, A Registry Collection Hotel

    • Hotel La Compañía (9° lugar) Situado en el Casco Antiguo de la capital, este hotel fusiona historia, arquitectura colonial y modernidad.

    Vista del patio interno central del Hotel La Compañía. Archivo

    • The Westin Panamá (10° lugar) situado en Costa del Este, es una opción tanto para viajeros de negocios como de placer.

    The Westin Panama en Costa del Este, Panamá. Cortesía

    • The Buenaventura Golf & Beach Resort Panamá, Autograph Collection (20° lugar) Enclavado en la Riviera Pacífica, este resort ofrece villas privadas, campo de golf, spa y amplias áreas de descanso frente al mar.

    The Buenaventura Golf & Beach Resort Panama, Autograph Collection, en la Riviera Pacífica en Panamá. Cortesía

    Ranking completo de los 20 mejores hoteles de Centroamérica

    1. Nayara Gardens – La Fortuna de San Carlos, Costa Rica

    2. Hamanasi Adventure and Dive Resort – Hopkins, Belice

    3. Amor Arenal – La Fortuna de San Carlos, Costa Rica

    4. Nayara Springs – La Fortuna de San Carlos, Costa Rica

    5. Tabacón Thermal Resort & Spa – La Fortuna, Costa Rica

    6. Nayara Tented Camp – La Fortuna, Costa Rica

    7. Tulemar Resort – Manuel Antonio, Costa Rica

    8. Bristol Panamá, A Registry Collection Hotel – Ciudad de Panamá, Panamá

    9. Hotel La Compañía – Ciudad de Panamá, Panamá

    10. The Westin Panamá – Ciudad de Panamá, Panamá

    11. Porta Hotel Antigua – Antigua, Guatemala

    12. Alaia Belize, Autograph Collection – Ambergris Caye, Belice

    13. Matachica Resort and Spa – Ambergris Caye, Belice

    14. Barceló San Salvador – San Salvador, El Salvador

    15. Hyatt Centric Guatemala City – Ciudad de Guatemala, Guatemala

    16. Tikal Futura Hotel & Convention Center – Ciudad de Guatemala, Guatemala

    17. Paradise Beach Hotel – Roatán, Honduras

    18. Sleeping Giant Rainforest Lodge – Good Living Camp, Belice

    19. X’tan Ha Resort – Ambergris Caye, Belice

    20. The Buenaventura Golf & Beach Resort Panamá, Autograph Collection – El Chiru, Panamá

    Periodista seccion economía.


