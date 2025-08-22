Cuenta regresiva para el primer sorteo de la Lotería Fiscal; conozca la hora y el lugar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 110,000 dólares en premios serán sorteados en la Lotería Fiscal organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos, para incentivar la recaudación y que las personas pidan sus facturas al momento de comprar como mecanismo para evitar y combatir la evasión fiscal.

El primer sorteo se efectuará el jueves 28 de agosto a las 3:00 p.m. en Los Andes Mall. Las personas participan por 10 premios de 1,000 dólares, 10 de 5,000 dólaresy 5 premios por 10,000 dólarescada uno.

“Vamos a tener una piscina donde estarán todos los sobres, será el 28 de agosto y estará la Notaría porque es un proceso regulado, se sacarán 25 ganadores”, anunció Pedro Escalona en entrevista con TVN Noticias.

Participan las facturas que hayan sido emitidas en julio y hasta el 21 de agosto de 2025 debido a que los buzones serán retirados este viernes 22 de agosto para preparar el proceso.

Escalona detalló que luego del primer sorteo, el 30 de agosto se colocarán de nuevo los buzones para colocar los sobres con las facturas para el segundo sorteo que será el 30 de octubre.

Precisó que con este sistema esperan lograr un incremento del 10% en la recaudación del Itbms (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).