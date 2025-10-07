Panamá, 07 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Facturas

    Cuenta regresiva para el segundo sorteo de la Lotería Fiscal: pasos clave para que no eliminen tus sobres y facturas

    Katiuska Hernández
    Cuenta regresiva para el segundo sorteo de la Lotería Fiscal: pasos clave para que no eliminen tus sobres y facturas
    Una de las urnas de la Lotería Fiscal se encuentra en Albrook Mall en la zona del Food Court. LP/Katiuska Hernández

    El segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de octubre de 2025 pero las urnas con los sobres se retirarán una semana antes, es decir el 23 de octubre, por lo que la Dirección General de Ingresos recomienda depositar con anticipación los sobres para participar.

    +info

    Lotería Fiscal: Lo que debe saber para participar en el segundo sorteoEstos fueron los ganadores del primer sorteo de la Lotería FiscalEsperan recaudar entre $50 millones y hasta $100 millones en impuestos con el impulso de la Lotería Fiscal

    En primera instancia la DGI aclara que pueden participar panameños y extranjeros residentes legalmente en el país con facturas que tengan desde el 28 de agosto hasta una semana antes del sorteo, es decir hasta el 23 de octubre.

    En cada sorteo se premian a 25 ganadores:

    • 5 ganadores de $10,000

    • 10 ganadores de $5,000

    • 10 ganadores de $1,000

    Cuenta regresiva para el segundo sorteo de la Lotería Fiscal: pasos clave para que no eliminen tus sobres y facturas
    Detalles del segundo sorteo.

    ¿Cuáles son las facturas válidas?

    • Solo se aceptan facturas originales emitidas a través de sistemas de facturación autorizados por la DGI (electrónicas o equipos fiscales certificados).

    Cuenta regresiva para el segundo sorteo de la Lotería Fiscal: pasos clave para que no eliminen tus sobres y facturas
    Modelo de Factura Fiscal (equipo fiscal).

    • Las facturas deben ser emitidas a nombre de la persona y su número de cédula o pasaporte. Si la factura no lleva el nombre o la cédula, puede escribir esos datos en el reverso de la factura.

    Cuenta regresiva para el segundo sorteo de la Lotería Fiscal: pasos clave para que no eliminen tus sobres y facturas
    Modelo de Factura Electrónica Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica (CAFE). DGI

    • En cada sobre se debe incluir un mínimo de cinco (5) facturas originales. La DGI recomienda incluir facturas adicionales. “Esto permite mantener su participación activa en caso de que alguna factura sea descartada por no cumplir con las normativas vigentes”.

    • No se aceptan vouchers bancarios (por pagos con tarjeta).

    Cuenta regresiva para el segundo sorteo de la Lotería Fiscal: pasos clave para que no eliminen tus sobres y facturas
    Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica (CAFE) - Facturador Gratuito.

    ¿Qué debe contener el sobre?

    Se deben colocar las facturas dentro de un sobre cerrado y escribir en la parte frontal la siguiente información:

    • Nombre completo

    • Número de cédula de identidad personal

    • Número de teléfono de contacto

    • Correo electrónico

    • Dirección residencial

    • Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de octubre 2025”).

    Cuenta regresiva para el segundo sorteo de la Lotería Fiscal: pasos clave para que no eliminen tus sobres y facturas
    Piscina con los sobres de la Lotería Fiscal.

    ¿Dónde depositar los sobres?

    Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:

    • Administraciones Provinciales de Ingresos

    • Centros comerciales.

    En ciudad de Panamá se dispone de 13 lugares donde están las urnas para depositar los sobres:

    Ministerio de Economía y Finanzas

    • Edificio OGAWA, Vía España y Calle 52E, Bella Vista.

    Viceministerio de Finanzas

    • Avenida Perú, Calidonia y Calle 37, Bella Vista.

    DGI Sede Central

    • Avenida Balboa y Calle 41 Este, Bella Vista, P.H. Torre Mundial.

    DGI Sede Vía España

    • Edificio Ogawa, planta baja, al lado del Teatro la Estación.

    Albrook Mall (3 urnas)

    • Magic Zone

    • Carrusel – Planta Baja

    • Canguro (cerca de Madison)

    AltaPlaza Mall – Vía Centenario

    • Nivel 1, centro de información.

    Atrio Mall – Costa del Este

    • Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux.

    Balboa Boutiques – Calzada de Amador

    • Primer piso.

    Los Andes Mall – San Miguelito (2 urnas)

    • Segundo piso, trayecto hacia el área de food court.

    • Planta baja, diagonal a puerta 2.

    Mega Mall – 24 de Diciembre (2 urnas)

    • Frente al Súper 99.

    • Entrada principal, frente a Sportline.

    Soho City Center

    • Planta baja, al lado del cajero de Banistmo.

    Los Pueblos

    • Pasillo central, frente a McDonald’s.

    Towncenter – Costa del Este

    • Torre Norte, Nivel M3, área food court.

    En este enlace se pueden ver los lugares en el inerior del país: Urnas para depositar las facturas

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • $884 millones en una década: El costo de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más