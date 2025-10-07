Cuenta regresiva para el segundo sorteo de la Lotería Fiscal: pasos clave para que no eliminen tus sobres y facturas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de octubre de 2025 pero las urnas con los sobres se retirarán una semana antes, es decir el 23 de octubre, por lo que la Dirección General de Ingresos recomienda depositar con anticipación los sobres para participar.

En primera instancia la DGI aclara que pueden participar panameños y extranjeros residentes legalmente en el país con facturas que tengan desde el 28 de agosto hasta una semana antes del sorteo, es decir hasta el 23 de octubre.

En cada sorteo se premian a 25 ganadores:

5 ganadores de $10,000

10 ganadores de $5,000

10 ganadores de $1,000

¿Cuáles son las facturas válidas?

Solo se aceptan facturas originales emitidas a través de sistemas de facturación autorizados por la DGI (electrónicas o equipos fiscales certificados).

Las facturas deben ser emitidas a nombre de la persona y su número de cédula o pasaporte. Si la factura no lleva el nombre o la cédula, puede escribir esos datos en el reverso de la factura.

En cada sobre se debe incluir un mínimo de cinco (5) facturas originales. La DGI recomienda incluir facturas adicionales . “Esto permite mantener su participación activa en caso de que alguna factura sea descartada por no cumplir con las normativas vigentes”.

No se aceptan vouchers bancarios (por pagos con tarjeta).

¿Qué debe contener el sobre?

Se deben colocar las facturas dentro de un sobre cerrado y escribir en la parte frontal la siguiente información:

• Nombre completo

• Número de cédula de identidad personal

• Número de teléfono de contacto

• Correo electrónico

• Dirección residencial

• Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de octubre 2025”).

¿Dónde depositar los sobres?

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:

Administraciones Provinciales de Ingresos

Centros comerciales.

En ciudad de Panamá se dispone de 13 lugares donde están las urnas para depositar los sobres:

Ministerio de Economía y Finanzas

Edificio OGAWA, Vía España y Calle 52E, Bella Vista.

Viceministerio de Finanzas

Avenida Perú, Calidonia y Calle 37, Bella Vista.

DGI Sede Central

Avenida Balboa y Calle 41 Este, Bella Vista, P.H. Torre Mundial.

DGI Sede Vía España

Edificio Ogawa, planta baja, al lado del Teatro la Estación.

Albrook Mall (3 urnas)

Magic Zone

Carrusel – Planta Baja

Canguro (cerca de Madison)

AltaPlaza Mall – Vía Centenario

Nivel 1, centro de información.

Atrio Mall – Costa del Este

Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux.

Balboa Boutiques – Calzada de Amador

Primer piso.

Los Andes Mall – San Miguelito (2 urnas)

Segundo piso, trayecto hacia el área de food court.

Planta baja, diagonal a puerta 2.

Mega Mall – 24 de Diciembre (2 urnas)

Frente al Súper 99.

Entrada principal, frente a Sportline.

Soho City Center

Planta baja, al lado del cajero de Banistmo.

Los Pueblos

Pasillo central, frente a McDonald’s.

Towncenter – Costa del Este

Torre Norte, Nivel M3, área food court.

En este enlace se pueden ver los lugares en el inerior del país: Urnas para depositar las facturas