Cuestionan propuesta para reformar la CSS y presentarán alternativas

Escuchar audio noticia

La propuesta de reforma de la ley Caja del Seguro Social (CSS), presentada por el Ejecutivo, enfrenta críticas contundentes de economistas y especialistas que consideran que no resuelve los problemas estructurales del sistema.

Con un déficit actuarial en niveles alarmantes, voces como las de los economistas Ernesto Bazán y Carlos Araúz advierten que el modelo actual de reparto es insostenible y requiere un replanteamiento profundo.

Un sistema que desincentiva la formalización

Ernesto Bazán fue enfático al señalar que el sistema propuesto de reparto actual desincentiva la formalización laboral y genera desconfianza entre los cotizantes.

“El sistema no inspira confianza; las personas aportan al inicio, pero pierden interés porque no ven un beneficio proporcional a sus contribuciones”, afirmó.

2️⃣ he preparado un video explicativo que resume la propuesta. Con gusto respondo a inquietudes.

👇🏽 pic.twitter.com/Cx4z41qTRa — Ernesto Bazán (@ernestobazan) November 6, 2024

El economista propone una transición hacia un modelo de cuentas individuales, donde cada trabajador administre sus aportes con transparencia. Como medida adicional, sugirió destinar un 1% del ITBMS a cuentas individuales de pensiones, asegurando así una fuente complementaria de financiamiento.

“Aclaró que “el Estado no tiene recursos” para cubrir el déficit de la CSS y cualquier contribución adicional solo puede provenir de más deuda pública, lo que sería irresponsable”, advirtió Bazán.

Críticas a las altas tasas para independientes

Otra de las preocupaciones señaladas fue la tasa del 18% propuesta para los trabajadores independientes. Según Carlos Araúz, este porcentaje es excesivo y desincentiva la formalización de este importante sector laboral. En cambio, abogó por tasas más razonables y un sistema que promueva la confianza en la gestión de los fondos.

La necesidad de transparencia y cohesión social

Carlos Araúz subrayó que el éxito de cualquier reforma radica en su capacidad para generar cohesión social y restaurar la confianza en las instituciones.

“El problema de la CSS no es solo técnico, es también social. Necesitamos transparencia en el manejo de los recursos y un cambio de mentalidad que permita a los ciudadanos sentirse parte de la solución”, señaló.

Indicó que hay mucha tensión sobre este tema a la vez que no se genera una propuesta coherente para incorporar a los informales en el sistema.

“Hay serias tensiones en materia de gobernabilidad, la informalidad aumenta, tenemos un número extraordinario de personas que no cotizan, que no pagan impuestos, tenemos que ampliar esa base impositiva, el informal, reitero, informal no es solo la persona que está bebiendo las frutas del semáforo”, dijo al indicar que hay muchos profesionales que también son informales.

Un futuro incierto

La Asamblea Nacional será el escenario donde se debatirán las propuestas alternativas a la reforma actual. Tanto Bazán como Araúz han destacado la importancia de incluir medidas sostenibles, como un sistema mixto de pensiones, la reducción de exoneraciones fiscales y el fortalecimiento de la Dirección General de Ingresos para combatir la evasión fiscal.

Mientras tanto, los panameños enfrentan un panorama de incertidumbre, con la CSS al borde del colapso financiero y la necesidad de reformas profundas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones y la seguridad social en el país.

Bazán sostuvo que propondrá una alternativa personalmente en la Asamblea Nacional, de reforma a la Caja del Seguro Social, durante la jornada de debate y discusión. Dijo que en caso de que esta sea de interés de algunos diputados podrían presentarla si así lo consideran.