Cuscatlán apunta a expandir su presencia regional con la compra de Banistmo en Panamá

La venta del 100% de las acciones de Banistmo, acordada por el Grupo Cibest a Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A., se enmarca en una estrategia del holding financiero para incrementar su presencia en Panamá y en la región.

Así lo indicó Inversiones Cuscatlán Centroamérica, al reiterar su compromiso de largo plazo con Panamá y su interés en fortalecer el sistema financiero del país.

La compañía informó que, una vez se complete el proceso de autorizaciones regulatorias y se concrete la adquisición, implementará en Panamá su modelo estratégico de negocios, aplicado durante la última década en procesos de crecimiento, modernización e innovación de instituciones financieras relevantes de la región.

Detallaron que este modelo ha sido desarrollado en Banco Cuscatlán en El Salvador, Honduras y Guatemala; La Hipotecaria en Panamá, El Salvador y Colombia; y Seguros SISA, líder del mercado asegurador salvadoreño.

“Creemos en Panamá y creemos en Banistmo. Nuestro interés es fortalecer una institución que ya es parte de la vida financiera de los panameños y proyectarla hacia el futuro, respetando su esencia y potenciando su capacidad de seguir siendo un banco sólido, cercano y confiable, bajo un compromiso real con su desarrollo sostenible”, expresó Federico Nasser Facussé, presidente de Inversiones Cuscatlán.

El anuncio de adquisición de Banistmo se produjo el pasado 18 de diciembre y debe ser aprobado por las autoridades regulatorias del sector bancario e Colombia y de Panamá.

Según la empresa, la experiencia acumulada permitirá impulsar el desarrollo de Banistmo, manteniendo su identidad y fortaleciendo su rol dentro del sistema financiero panameño. La firma considera que Banistmo tiene un alto potencial de crecimiento y de generación de valor sostenible.

En el mercado panameño, Banistmo atiende a más de 537,000 clientes y cuenta con unos 2,000 colaboradores. Al cierre del tercer trimestre de 2025, Banistmo, S.A. y sus subsidiarias reportaron activos totales netos por $10,511 millones, consolidándose como uno de los bancos de mayor tamaño del sistema financiero panameño.

La cartera crediticia neta, según el reporte de la Superintendencia de Bancos de Panamá, ascendió a $7,390.5 millones, con un marcado enfoque en el mercado local, donde los préstamos internos totalizaron $7,578.3 millones antes de provisiones, respaldados por reservas para riesgos crediticios de $356.9 millones. A ello se suma una cartera de inversiones en valores por $1,606.3 millones, concentrada mayoritariamente en el mercado interno, así como activos líquidos netos por $862.3 millones, mantenidos principalmente en depósitos a la vista y a plazo en bancos externos.

En el lado de los pasivos, Banistmo registró depósitos totales por $7,233 millones, su principal fuente de fondeo, con una fuerte participación de los depósitos internos por $5,825 millones, impulsados principalmente por depósitos de particulares a plazo y de ahorro. Los depósitos externos alcanzaron $1,407 millones, mientras que las obligaciones financieras sumaron $1,662 millones, en su mayoría de origen externo. El patrimonio del banco se ubicó en $1,239 millones, sustentado por un capital social de $755.1 millones y utilidades acumuladas y del período por $245.7 millones.

Por su parte, el Grupo Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A., representado en Panamá a través de La Hipotecaria, cerró el tercer trimestre de 2025 con activos totales netos por $1,162 millones, reflejando un crecimiento frente a los $1,084.6 millones registrados al cierre de 2024, en línea con una expansión sostenida de su balance, precisa el reporte estadístico de la Superintendencia de Banco de Panamá.

La cartera crediticia neta de La Hipotecaria ascendió a $929.3 millones, de los cuales $692.5 millones corresponden a operaciones locales y $240.6 millones a cartera externa.

En cuanto a su estructura financiera, los depósitos totales de clientes sumaron $579.9 millones, con un claro predominio de los depósitos externos por $512.9 millones, mayormente en cuentas a plazo, mientras que los depósitos internos alcanzaron $67.0 millones. El patrimonio del banco se ubicó en $93.0 millones, sustentado por un capital social de $40.7 millones y utilidades acumuladas y del período por $43.2 millones. A septiembre de 2025, la entidad reportó activos líquidos netos por $48.5 millones y una cartera de inversiones en valores por $136.6 millones, con una marcada orientación hacia inversiones externas, que representan cerca de $90.0 millones del total.

La integración de Banistmo y La Hipotecaria queda sujeta a la aprobación de los reguladores de Colombia y Panamá. En conjunto, ambas entidades sumarían activos por más de $11,600 millones, créditos netos cercanos a $8,320 millones y depósitos por alrededor de $7,800 millones, fortaleciendo su escala financiera en el país.