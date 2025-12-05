Davivienda concreta integración de Scotiabank en Panamá

El Banco Davivienda Panamá integró formalmente desde este viernes 5 de diciembre, las operaciones de Scotiabank en el país, un movimiento estratégico regional del Grupo Bolívar, que se consolida como uno de los conglomerados financieros más grandes de Latinoamérica.

La integración en los tres mercados Colombia, Costa Rica y Panamá representa más de $66 mil 600 millones en activos y una cartera de clientes que supera los 29.6 millones.

Se posiciona de esta manera como un conglomerado que se ubica entre los 10 bancos más grandes de América Latina (sin incluir Brasil), con cerca de $6 mil millones en patrimonio.

La integración en concreto representa para los clientes que todos los productos y servicios que estaban bajo la marca y tutela de Scotia pasan ahora a Davivienda incluyendo los servicios en sucursales que aumentarán 3 veces más y la banca digital.

Además, los cajeros automáticos se integran y se multiplican por siete en cantidad en comercios y sucursales y todos los productos y servicios seguirán operando con total normalidad, sin necesidad de que los clientes tengan que realizar trámites adicionales. “Las tarjetas de débito, crédito, los productos como hipotecas, cuentas de ahorro, corrientes no cambiarán, es decir los clientes no tendrán que realizar ningún trámite”, explicaron los ejecutivos del banco.

La operación integra a 658 empleados de Scotia que pasan a formar de Davivienda, para un total de 890 empleados que tendrá la corporación en Panamá.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) autorizó el traspaso de esta operación mediante la Resolución SBP.BAN-R-2026-00506, el pasado 20 de agosto de 2025 y publicada en septiembre, habilitando a The Bank of Nova Scotia (Sucursal Panamá) y Banco Davivienda Panamá a ejecutar la transferencia de activos y pasivos.

El traspaso representó alrededor del 75% de los activos y pasivos de Scotiabank Panamá, consolidando uno de los mayores movimientos financieros del año.

La aprobación se suma a la emitida por el regulador costarricense y posteriormente a la del regulador de Colombia que permitió integrar todos los mercados.

El acuerdo de adquisición de las operaciones de Scotiabank fue anunciado en enero de 2025 entre Davivienda y Scotiabank Canadá para la incorporación de sus operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá. Como parte de la transacción:

Scotiabank adquirió el 20% de participación en Davivienda Group.

El conglomerado alcanza más de 29 millones de clientes en la región.

Los activos superan los $60 mil millones , un crecimiento cercano al 37%.

La distribución regional queda en 70% en Colombia y 30% en Centroamérica de los cuales 9% representa la operación en Panamá.

Adicionalmente, la Corporación Financiera Internacional (IFC) invirtió $150 millones para adquirir el 7.09% de Holding Davivienda Internacional S.A., fortaleciendo la expansión en Centroamérica y la estrategia de financiamiento sostenible, en particular para pymes lideradas por mujeres y proyectos climáticos.

Nueva presidenta del banco

En conferencia de prensa, Davivienda anunció la designación de Joanna Crooks como nueva presidenta ejecutiva de Banco Davivienda Panamá.

Crooks cuenta con más de 19 años de experiencia en banca internacional y ha liderado operaciones regionales de alta complejidad en Centroamérica y el Caribe.

“Asumo con entusiasmo este rol. Trabajaremos para seguir enriqueciendo la vida de los panameños y el desarrollo de sus negocios, actuando siempre con integridad y asegurando que nuestros clientes reciban el mejor servicio y atención”, afirmó.

Por su parte, Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, destacó que la operación marca un hito para el banco en la región.

“Davivienda Panamá es un banco que conecta a Centroamérica y Colombia. Esta integración nos permite acompañar el crecimiento de las empresas y ofrecer a las personas un servicio cercano, oportuno y excepcional”.

Al cierre de 2024, Scotiabank Panamá mantenía una cartera de préstamos de $2,870 millones, mientras que Davivienda registraba $854 millones. La fusión representa un crecimiento de 180% en los activos de Davivienda en el país.

Durante el anuncio de integración los altos ejecutivos de Davivienda en Panamá mostraron los cambios relevantes que experimenta la marca al absorver las sucursales que tenía Scotiabank en el istmo, las operaciones, el personal y la integración de toda la operación.