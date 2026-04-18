Davivienda refuerza su estrategia hipotecaria en Panamá con oferta competitiva para compradores de vivienda

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

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El banco participa en Expo Vivienda CAPAC 2026 con condiciones especiales de financiamiento orientadas a facilitar el acceso a vivienda.

En un contexto de ajustes en el sector inmobiliario, Banco Davivienda anunció el fortalecimiento de su estrategia de crédito hipotecario en Panamá, con una propuesta enfocada en ofrecer condiciones competitivas para compradores de vivienda.

La entidad financiera participará en Expo Vivienda CAPAC 2026, donde buscará posicionarse como un aliado estratégico para los clientes, con una oferta orientada a facilitar la adquisición de inmuebles mediante beneficios que reduzcan los costos iniciales y mejoren la previsibilidad financiera.

Entre las condiciones especiales de feria destacan tasas competitivas, la cobertura de gastos legales sin costo para el cliente hasta un máximo de $1,500, el avalúo 100% reembolsable al momento del desembolso y la eliminación de cargos por renovación cada cinco años. A estos se suman otros beneficios asociados al proceso de compra que buscan reducir las barreras de entrada al crédito hipotecario.

Davivienda también indicó que los asistentes podrán acceder a procesos más ágiles, con trámites simplificados, tiempos de respuesta más eficientes y un equipo ampliado de ejecutivos especializados en financiamiento de vivienda. La oferta incluye, además, productos complementarios como cuentas, seguros y tarjetas de crédito.

“En esta nueva etapa de Banco Davivienda en Panamá estamos enfocados en fortalecer nuestra propuesta de valor para ofrecer a todos nuestros clientes más beneficios, más opciones y una experiencia financiera cada vez más sencilla, confiable y cercana para nuestros clientes y desarrolladores”, señaló Félix Gómez, gerente senior de Productos Activos de Banco Davivienda Panamá.

Como parte de esta estrategia, el banco también destacó su incorporación al Fondo de Garantías de Panamá (FGP), orientado a ampliar el acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas, así como el relanzamiento de la plataforma de pagos Yappy para sus más de 100 mil clientes en el país.

Banco Davivienda Panamá cuenta actualmente con 14 sucursales, 71 cajeros automáticos, 151 puntos de pago externos y una base de más de 123 mil clientes. La entidad acumula 60 años de presencia en el mercado panameño.