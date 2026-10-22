De la finca al café de alto valor: la transformación detrás de una taza de geisha

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se cambió el modelo de cosechar, procesar y exportar sin saber a dónde iba el café ni quién lo tomaba a seleccionar, empacar, atender, recibir y visitar a los clientes.

Soy tercera generación de una familia cafetalera que trabaja estas tierras desde 1918. Lo que sé lo aprendí de mis abuelos, por ambos lados, de mi padre y de mi madre.

Vivo en la finca, apoyado por Velia, mi esposa, en cada detalle que va desde la siembra hasta la exportación final.

Hoy ese conocimiento pasa a la cuarta generación, que ya lleva quince años en el equipo, y a dos nietos que son la quinta.

En Lamastus Family Estates —Elida, El Burro, Luito, Cliff y Trompo, en las faldas del Volcán Barú— el oficio heredado se convirtió en una forma de trabajar.

Granos de café de especialidad. Cortesía

La finca de antes vendía volumen: se cosechaba, se procesaba y se exportaba sin saber a dónde iba el café ni quién lo tomaba.

Gracias a la formación de la SCAP (Asociación de Café de Especialidad de Panamá) hace 30 años, junto al Best of Panama, y como miembro fundador de la asociación, poco a poco los productores empezamos a trabajar unidos por un mismo fin.

Wilford Lamastus, productor y dueño de Lamastus Family Estate.

Así cambiamos el modelo completo: cosechar, procesar, seleccionar, empacar, exportar, atender, recibir y visitar a los clientes.

“Trabajando juntos estamos donde estamos: Panama Geisha es hoy el branding mejor reconocido del mundo del café”.

La primera decisión en casa fue concentrarnos. Hace 21 años dejamos de pensar en variedades y nos dedicamos únicamente al Geisha: hacer una sola cosa excepcionalmente bien.

Conocemos cada lote —parcela, altura, fecha de cosecha y proceso— y esa trazabilidad es la base del café de alto valor.

Wilford Lamastus, durante una de las actividades de las subastas y ctas de café.

Después afinamos la cosecha y el beneficio. La cereza se recolecta madura, por parcela, y nuestros lavados se procesan dentro de las cinco horas posteriores a la cosecha.

Desarrollamos distintos tipos de secado, como el cuarto oscuro, DRD (Dark Room Dry), y el cuarto frío, CRD (Cold Room Dry).

Cada decisión se prueba, se cata y se corrige. La innovación no es un lujo; es la rutina.Nada de esto funciona sin la gente.

Lamastus Family Estate obtuvo el puntaje más alto de la 30 edición del Best of Panama (BOP) al alcanzar 96.25 puntos en la categoría Geisha Lavado. Cortesía Scap

Nuestros cosechadores están entrenados y cosechan como debe ser.

Al equipo de aseguramiento de la calidad lo llamo el Dream Team: somos ocho expertos muy bien calibrados y enfocados en la calidad, y juntos hemos ganado más podios en el Best of Panama que nadie en los últimos 27 años.

La familia entera está involucrada: Wilford Jr. y Su Esposa Simi lidera el marketing, el branding y el control de calidad, y llevó nuestro café al consumidor con Sisu Coffee Studio en la ciudad de Panamá.

La relación con el comprador también cambió. Asistimos a 8 a 10 ferias mundiales de café al año, y el tostador conoce la finca, la familia y hasta el nombre del lote.

El productor de Lamastus Family, Wilford Lamastus, revisando los granos de café en Boquete (Panamá). EFE

El cambio climático nos plantea retos reales: las lluvias y las temporadas ya no llegan como antes.

Nuestra respuesta es la biodiversidad: fertilizante orgánico propio, siete u ocho mil sacos de todo tipo de abonos organicos diseñados por nosotros, como el crece verde al año, las plantas nativas, los rompevientos y frutales como tomate de árbol y naranjilla. Esto ha permitido que la finca viva y resista mejor a ese cambio del clima.

Finca de la familia Lamastus. Cortesía

¿La finca panameña dentro de 10 años? Más precisa, más sostenible y en manos de una generación que creció sabiendo que la calidad se decide en el campo.

Desde el principio hacemos las cosas bien para que nos salga bien. Eso le digo a todo mi equipo, y esa es la transformación detrás de cada taza.

El autor es productor de café y empresario de Lamastus Family Estate.