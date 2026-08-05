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    Desembolso

    Décimo tercer mes. Gobierno adelanta este jueves el pago a los servidores públicos

    Unos 300,046 funcionarios recibirán el beneficio correspondiente a la segunda partida de 2026.

    Martha Vanessa Concepción
    Décimo tercer mes. Gobierno adelanta este jueves el pago a los servidores públicos
    Gobierno adelanta el pago del décimo tercer mes. Archivo

    Más de $164.8 millones desembolsará el Gobierno Nacional este jueves, en concepto del pago adelantado de la segunda partida del décimo tercer mes, que beneficiará a 300,046 servidores públicos.

    La información fue confirmada por la Contraloría General de la República, que detalló que el pago alcanzará a funcionarios del Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.

    Sostiene que esta inyección de capital busca dinamizar la economía nacional y fortalecer el consumo interno, abarcando al Gobierno Central, empresas públicas y municipios.

    Décimo tercer mes. Gobierno adelanta este jueves el pago a los servidores públicos

    El desembolso total es de $164,859,362.02. Del monto total, el Gobierno Central concentra la mayor asignación con $96,483,302.53, seguido por las Entidades Descentralizadas, que recibirán $45,912,748.07.

    El resto de los recursos se distribuirá entre Empresas Públicas ($7,912,502.48), Municipios ($7,286,402.72), Patronatos ($6,369,587.90) e Intermediarios Financieros ($894,818.32).

    El desembolso representa una de las mayores inyecciones de liquidez para el mercado interno durante el segundo semestre del año, ya que el ingreso adicional permitirá a miles de familias afrontar compromisos económicos y aumentar su capacidad de consumo.

    La circulación de estos más de $164.8 millones también se perfila como un impulso para la actividad comercial, especialmente en sectores como supermercados, comercios minoristas, servicios y otros negocios que tradicionalmente registran un incremento en las ventas durante los períodos de pago del décimo tercer mes.

    Martha Vanessa Concepción

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