Declaran desierta licitación de limpieza del Aeropuerto de Tocumen; Hombres de Blanco mantiene el servicio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La licitación pública para la contratación del servicio de limpieza del Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuyo precio de referencia es de $19.5 millones, fue declarada desierta.

André Mendoza, vicepresidente de Mantenimiento del aeropuerto, confirmó la decisión y explicó que las empresas participantes no cumplieron con lo establecido en el pliego de cargos.

En su informe oficial, la comisión evaluadora encargada de revisar las propuestas determinó que los ofertantes no completaron en su totalidad los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el pliego, como detalles de personal, equipos especializados, desglose de precios y certificación de insumos a utilizar, como bolsas de basura biodegradables.

En el acto participaron el Consorcio Millenium Cleaning Manuquinsa (conformado por Millenium Security Service, S.A., Millenium Cleaning Services, S.A., Lucymar Corporation, S.A. y H&H Manufacturas Químicas y Servicios, S.A.), que presentó una oferta de $18,623,438; Trebol Services, Inc., ofertó $16,821,156; el Consorcio Hub Smart Clean (representado por Sicarelle Holdings Inc., JPM Enterprises, S.A. e Ingeniería R.E.C.), presentó una oferta de $17,807,998; y el Consorcio Pro Eiger Tocumen (constituido por Professional Cleaners, S.A. y Eiger Business, S.A.), que ofertó $20,424,000.

También propusieron el Consorcio Pro Aitsa (conformado por Hombres de Blanco Corp. y Constructora Prolosa, S.A.), con un monto de $15,303,000; el Consorcio Tocumen AI 2026 (en los que se agruparon Airkem de Panamá, S.A. e Interaseo S.A.S. E.S.P.), cuyos servicios cotizo en $18,351,026.04; y el Consorcio Eudisa Panamá (representado por Eulen Panamá de Servicios, S.A. y Disaroca Group, S.A.), que ofreció un costo de $27,054,671.

Empresas que participaron en el acto público para el servicio de limpieza en al Aeropuerto de Tocumen.

Mendoza anunció que se prepara una nueva convocatoria y, mientras tanto, el servicio de limpieza “se mantiene en operación con normalidad y sin interrupciones”.

Consultado sobre quién presta actualmente el servicio, el vicepresidente indicó que la empresa Hombres de Blanco continúa a cargo de la limpieza, a pesar de que, a principios de esta Administración, la empresa y el Aeropuerto llegaron a un acuerdo para terminar con el contrato de limpieza vigente meses antes de que éste concluyera, tras el hallazgo de numerosas irregularidades e incumplimientos.

Rubén Daniel Arguelles Sánchez, representante legal de Hombres de Blanco Corp., aseguró que la empresa brinda el servicio las 24 horas del día.

Sobre las quejas presentadas en el pasado por la falta de limpieza en las dos terminales del aeropuerto —baños sucios, malos olores, falta de jabón y de papel higiénico—, Arguelles Sánchez afirmó que mantienen el aseo tal como establece el contrato, pero que en ocasiones las deficiencias se pueden confundir con “falta de mantenimiento” de la infraestructura.

Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Explicó que su empresa tiene la responsabilidad de limpiar, pero no de reparar puertas, pisos o paredes, “por lo que la gente se puede confundir y pensar que no se hace el trabajo de limpieza”, sostuvo.

Detalló que la licitación en la que habían participado contemplaba no solo el servicio de limpieza, sino también mantenimiento. Por ello se aliaron con Constructora Prolosa, S.A., que no se descarta participar cuando se haga la nueva convocatoria.

El nuevo contrato

De acuerdo con Tocumen, S.A., el contrato que será nuevamente licitado busca ampliar la cobertura para las dos terminales (1 y 2), el edificio conector, el recinto de carga, edificios anexos, estacionamientos, rampas de acceso, calles de servicio y áreas aledañas del complejo aeroportuario.

Miles de pasajeros utilizan el aeropuerto de Tocumen por día y en las horas de mayor tráfico aumenta el uso de las áreas comunes como los baños.

El nuevo modelo de contratación no se limitará únicamente a la limpieza general de las instalaciones, pues incluye servicios de mantenimiento de baños y sistemas sanitarios, incluyendo plomería, electricidad, carpintería, dispensadores, divisiones y luminarias.

Asimismo, se contempla la implementación de un software de monitoreo en tiempo real, que permitirá dar seguimiento constante a los indicadores de calidad y desempeño de la empresa que resulte ganadora. El sistema estará acompañado de auditorías periódicas y reportes mensuales.