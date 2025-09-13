Panamá, 13 de septiembre del 2025

    EMBARCACIÓN

    Decomisan langostas fuera de talla en operativo ‘Escudo Protector’ en Colón

    José González Pinilla
    Los funcionarios procedieron a decomisar el producto y posteriormente liberaron los ejemplares. Cortesía/ARAP

    Una embarcación que transportaba langostas fue interceptada este fin de semana por las autoridades en Colón, durante un operativo denominado “Escudo Protector”.

    De acuerdo con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), personal de la dirección regional de Colón, en conjunto con agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), detuvo una embarcación de pequeña escala en la que se encontraron langostas que no cumplían con las medidas mínimas establecidas en la Ley 11.

    Los funcionarios procedieron a decomisar el producto y posteriormente liberaron los ejemplares.

    La Arap llamó la atención al pescador involucrado, quien contaba con un permiso de extracción vigente, y le solicitó retirarse del mar.

    “Con este tipo de operativos reforzamos nuestro compromiso con la protección de los recursos marinos y la promoción de una pesca responsable y sostenible en Panamá”, señaló la entidad.

