Déficit fiscal reportado es el más alto de la historia; economistas advierten que urge un plan de recorte de gastos

Panamá enfrenta una crisis fiscal sin precedentes, con un déficit que ha alcanzado niveles alarmantes al cerrar en 6,416 millones de dólares en 2024.

Economistas consultados por La Prensa coinciden en que la situación actual no es sostenible y que urge un plan de reducción del gasto, atracción de nuevas inversiones para elevar los ingresos, eliminación de exenciones fiscales y disminución de la planilla estatal.

Los analistas señalan que el problema en Panamá radica en el aumento del gasto sin una estrategia clara de inversión, lo que ha debilitado la capacidad del país para generar empleo y crecimiento.

Sin medidas urgentes, la economía panameña podría enfrentar un deterioro en su calificación de riesgo, lo que podría llevar al país a perder el grado de inversión, advirtió el economista Ernesto Bazán.

“El déficit fiscal de 6,416 millones de dólares para el año 2024 es, en términos nominales, el más alto de toda la historia republicana y refleja el mal manejo macroeconómico que hemos tenido, no solo en la actual administración, sino también en las anteriores, en particular en los cinco años previos. Esto no es sostenible y solo podrá ser cubierto con deuda”, sostuvo Bazán.

Asimismo, advirtió que cuando el déficit se cubre con deuda, se empobrece a la población panameña.

Por su parte, el economista Felipe Argote coincidió en que este es el déficit más alto del país en este siglo, sin contar el periodo de la pandemia.

“Esto se dio fundamentalmente porque los ingresos bajaron en 1,041 millones de dólares; sin embargo, el Gobierno aumentó los gastos en 2,000 millones, lo que resultó en un déficit de 6,416 millones. A mi juicio, esto se debe a una sola razón: se incrementaron los gastos y se redujo la inversión”, cuestionó.

Argote considera que el Ejecutivo debe elevar las inversiones para generar empleo productivo, lo que, a su vez, dinamizaría la demanda de bienes y servicios y aumentaría los ingresos.

Para Fernando Aramburú Porras, la situación de las finanzas públicas es insostenible. “Hemos tocado fondo. No veía un déficit así en la República de Panamá en los últimos 30 años. Es urgente e imperativo realizar una reducción seria y detallada de los gastos corrientes. La planilla no puede seguir creciendo”, planteó.

Asimismo, señaló que se debe acometer una reforma estructural del Estado, reduciendo instituciones, planilla y gastos, además de revisar los incentivos fiscales y las exoneraciones.

“Se deben revisar los subsidios, que son una lista larga, y no todos se justifican ni pueden financiarse. Hay muchos que pueden justificarse, pero no hay recursos para mantenerlos”.

El economista Eric Molino Ferrer coincidió en que es necesario reducir los gastos, eliminar exoneraciones y disminuir la planilla estatal.

“Este es el momento en que debemos tomar esto como un llamado de atención y un llamado a la acción. Hay que implementar medidas más creativas, no solo para dinamizar la actividad económica, sino también para ordenar la casa”, insistió al respaldar la revisión de exoneraciones y algunos subsidios.





Por su parte, el economista Luis Morán considera que el país necesita mejorar sus ingresos, agregar valor a la economía y diversificar las actividades productivas para crear nuevas fuentes de empleo y riqueza.

“Si no hacemos cambios en la estructura económica, definitivamente seguiremos incurriendo en estos problemas de déficit fiscal y caída de ingresos”.

Además, subrayó la importancia de analizar la situación con una visión a largo plazo. “Es necesario realizar cambios en la disciplina fiscal, mejorar el gasto público, elevar los ingresos y fortalecer el entorno para un crecimiento económico estable y sostenible”.