¿Dejarán los minisúper y las abarroterías de vender el tanque de gas? Esto es lo que debes saber

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los comerciantes evalúan dejar de vender el producto luego de que el administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, indicara que existen denuncias por la presunta alteración del peso de los cilindros de gas con precio subsidiado.

Los comerciantes y propietarios de minisúper, abarroterías y pequeños negocios, la mayoría administrados por personas de la comunidad asiática en Panamá, están evaluando dejar de vender el tanque de gas de 25 libras, que tiene un precio subsidiado de $4.37.

La razón radica en el rechazo a las declaraciones del administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Ramón Abadi Balid, quien indicó que se investigan denuncias de varios consumidores que señalan que se les vende el cilindro de gas con una cantidad de producto menor a la que debería contener.

“Hemos recibido varias denuncias por parte de usuarios y consumidores que dicen que no pesa exactamente lo mismo que debería pesar, que son las 25 libras. Estamos investigando y realizando el seguimiento de los tanques que salen de las empresas y confirmamos el peso correcto, pero cuando llegan a los expendios, minisúper y abarroterías no pesan lo mismo, por lo que hemos iniciado una investigación con el Cuerpo de Bomberos”, dijo Abadi en Radio Panamá.

#Nacional | El administrador general de @AcodecoPma, @ramonabadibalid, informó que la entidad investiga denuncias sobre tanques de gas de 25 libras que estarían siendo vendidos con menos contenido del correspondiente.



Explicó que las inspecciones han confirmado que los cilindros… pic.twitter.com/z1iqXutjVf — Radio Panamá (@radiopanama) July 30, 2026

El administrador de la Acodeco sostuvo que se teme que los sellos de seguridad estén siendo violentados.

Ante esta denuncia, varios comerciantes de minisúper han expresado su malestar en redes sociales e indican que están reunidos con varias asociaciones de comerciantes, principalmente de origen chino, para decidir si dejan de vender el producto.