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    Comerciantes

    ¿Dejarán los minisúper y las abarroterías de vender el tanque de gas? Esto es lo que debes saber

    Los comerciantes evalúan dejar de vender el producto luego de que el administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, indicara que existen denuncias por la presunta alteración del peso de los cilindros de gas con precio subsidiado.

    Katiuska Hernández
    ¿Dejarán los minisúper y las abarroterías de vender el tanque de gas? Esto es lo que debes saber
    Acodeco investiga presunta irregularidad en el peso de los tanques de gas.

    Los comerciantes y propietarios de minisúper, abarroterías y pequeños negocios, la mayoría administrados por personas de la comunidad asiática en Panamá, están evaluando dejar de vender el tanque de gas de 25 libras, que tiene un precio subsidiado de $4.37.

    La razón radica en el rechazo a las declaraciones del administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Ramón Abadi Balid, quien indicó que se investigan denuncias de varios consumidores que señalan que se les vende el cilindro de gas con una cantidad de producto menor a la que debería contener.

    “Hemos recibido varias denuncias por parte de usuarios y consumidores que dicen que no pesa exactamente lo mismo que debería pesar, que son las 25 libras. Estamos investigando y realizando el seguimiento de los tanques que salen de las empresas y confirmamos el peso correcto, pero cuando llegan a los expendios, minisúper y abarroterías no pesan lo mismo, por lo que hemos iniciado una investigación con el Cuerpo de Bomberos”, dijo Abadi en Radio Panamá.

    El administrador de la Acodeco sostuvo que se teme que los sellos de seguridad estén siendo violentados.

    Ante esta denuncia, varios comerciantes de minisúper han expresado su malestar en redes sociales e indican que están reunidos con varias asociaciones de comerciantes, principalmente de origen chino, para decidir si dejan de vender el producto.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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