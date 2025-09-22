Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La feria de empleo digital, considerada como la de mayor impacto en el país, abrirá sus puertas virtuales este lunes 22 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el domingo 28, ofreciendo a los panameños una oportunidad para acceder a más de 5 mil plazas laborales en distintas áreas.

Más de 100 empresas locales e internacionales se han sumado a esta edición con vacantes para perfiles administrativos, operativos, comerciales, técnicos y tecnológicos, en niveles junior y profesional.

Entre las compañías participantes figuran reconocidas marcas como Terpel, Super 99, H&M, Mercantil Banco, Farmacias Arrocha, Multibank, Motta Internacional, El Machetazo, Bern Hotels & Resort, BAC, Cochez, Novey, Grupo Q y muchas más.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) participa como patrocinador aliado de la “Expo Konzerta Online 2025”.

Juan Arias, presidente de la CCIAP, destacó que el gremio “tiene una obsesión: generar empleo, porque el trabajo digno no es solo una necesidad económica, es la base del desarrollo humano y social”.

Cómo participar

Expo Konzerta Online 2025 es un evento totalmente digital y de alcance nacional.

Para postularse, los interesados solo deben crear un perfil en Konzerta.com.

El portal cuenta con una herramienta de inteligencia artificial que permite actualizar o generar el perfil de manera automática al subir el currículum, sin necesidad de llenar formularios extensos.