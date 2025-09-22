Panamá, 22 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PLAZAS DE TRABAJO

    Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual

    José González Pinilla
    Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual
    Expo Konzerta Online 2025 es un evento totalmente digital y de alcance nacional. Cortesía/Konzerta

    La feria de empleo digital, considerada como la de mayor impacto en el país, abrirá sus puertas virtuales este lunes 22 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el domingo 28, ofreciendo a los panameños una oportunidad para acceder a más de 5 mil plazas laborales en distintas áreas.

    Más de 100 empresas locales e internacionales se han sumado a esta edición con vacantes para perfiles administrativos, operativos, comerciales, técnicos y tecnológicos, en niveles junior y profesional.

    Entre las compañías participantes figuran reconocidas marcas como Terpel, Super 99, H&M, Mercantil Banco, Farmacias Arrocha, Multibank, Motta Internacional, El Machetazo, Bern Hotels & Resort, BAC, Cochez, Novey, Grupo Q y muchas más.

    La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) participa como patrocinador aliado de la “Expo Konzerta Online 2025”.

    Juan Arias, presidente de la CCIAP, destacó que el gremio “tiene una obsesión: generar empleo, porque el trabajo digno no es solo una necesidad económica, es la base del desarrollo humano y social”.

    Cómo participar

    Expo Konzerta Online 2025 es un evento totalmente digital y de alcance nacional.

    Para postularse, los interesados solo deben crear un perfil en Konzerta.com.

    El portal cuenta con una herramienta de inteligencia artificial que permite actualizar o generar el perfil de manera automática al subir el currículum, sin necesidad de llenar formularios extensos.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Panamá ofrecerá cupones de $500 en descuentos a los turistas que se queden en el país entre 3 y 4 noches. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Educadores acorralados: multas y descuentos golpean luego del paro de más de dos meses. Leer más