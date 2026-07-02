Delegación panameña viajará a China para abordar la detención de buques

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cancillería informó que la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Transporte de la República Popular China aceptó la solicitud para que una delegación panameña visite ese país del 16 al 18 de julio de 2026.

Panamá y China se reunirán formalmente para analizar el tema de la detención y las inspecciones de buques en una reunión en el país asiático del 16 al 18 de julio de este año.

La información fue dada a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, en sus redes sociales, al señalar que la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Transporte de la República Popular China aceptó la solicitud presentada por Panamá para que una delegación nacional visite ese país con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia marítima.

La Cancillería indicó que durante la misión oficial ambas partes sostendrán conversaciones para la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo entre Panamá y China que ofrece beneficios para la llegada de buques a los puertos.

Como parte de la agenda, también se realizarán intercambios técnicos sobre la supervisión por el Estado rector del puerto (Port State Control), mecanismo mediante el cual las autoridades marítimas inspeccionan buques extranjeros para verificar el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad, protección ambiental y condiciones laborales, incluyendo los procedimientos relacionados con la detención de embarcaciones cuando se detectan incumplimientos.

Este punto de las inspecciones en específico, ha sido polémico en los últimos meses, cuando Panamá indicó del inusual incremento de las detenciones de buques con bandera panameña en puertos de China.

La situación que comenzó a incrementarse desde marzo de este año, posterior a la decisión de Panamá, de acatar la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de este año, que declaró inconstitucional el contrato entre Panamá Ports Company y el Estado panameño por la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

En el mes de junio se reportaron 72 detenciones de buques con bandera panameña en el mundo, de los cuales 64 fueron en puertos de China.

En lo que va de 2026, China ha retenido en sus puertos 473 embarcaciones registrados bajo la bandera panameña. La cifra supera lo reportado en todo el año 2025, cuando se totalizaron 256 retenciones.

Panamá y China ya tienen un acuerdo sobre transporte marítimo suscrito en Pekín el 17 de noviembre de 2017, adoptado a través de la Ley 24 de 2018. Ahí prometen fortalecer la relación amistosa entre los dos países en el ámbito marítimo, “sobre la base de igualdad y beneficio mutuo, libertad de navegación y el principio de no discriminación”. Pero ese acuerdo se debe renovar cada tres años.

Las reuniones pautadas del 16 al 18 de julio, se desarrollarán a nivel de directores generales de departamento y oficina. La delegación panameña estará encabezada por el director general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, acompañado por su equipo técnico.

De acuerdo con la Cancillería, la visita busca fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito marítimo, promover el intercambio de buenas prácticas y reforzar la posición de Panamá en el comercio marítimo internacional.

El Gobierno destacó que la misión también reafirma el compromiso del país con el desarrollo del comercio marítimo, la seguridad de la navegación y la modernización de las capacidades nacionales del sector.