Demandan a las aerolíneas Delta y United por cobrar por asientos con ventana que no la tenían

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Osmond Chia - Reportero de Negocios, BBC News

Delta Air Lines y United Airlines han sido demandadas por pasajeros que denuncian que se les cobró un extra por un asiento de ventanilla, pero acabaron sentados junto a una pared.

Las demandas, presentadas por separado contra las dos aerolíneas estadounidenses, reclaman millones de dólares en daños para más de un millón de clientes de cada compañía.

Los demandantes afirman que las empresas no advierten durante el proceso de reserva de que los asientos no tienen ventanilla, a pesar de cobrar un precio superior por ellos.

United no quiso hacer comentarios por tratarse de un asunto legal en curso. La BBC ha contactado con Delta para solicitar sus comentarios.

Las demandas buscan el reembolso de los cargos adicionales para los pasajeros que afirmaron haber pagado por asientos de ventanilla, pero no obtuvieron una.

Ambas demandas, que han sido examinadas por la BBC, fueron presentadas por el bufete de abogados Greenbaum Olbrantz.

Una práctica “engañosa” e “ilegal”

Las reclamaciones señalan que algunos aviones de pasajeros de Boeing y Airbus tienen asientos que carecen de ventanillas debido a la ubicación de los conductos de aire acondicionado, el cableado u otros componentes.

Según los documentos judiciales, Delta y United no identifican estos asientos durante el proceso de reserva.

Las demandas afirman que las personas compran asientos de ventanilla por diversas razones, como para controlar el miedo a volar, evitar los mareos, mantener a los niños entretenidos o simplemente para contemplar la vista.

Según las demandas, algunos pasajeros no habrían elegido esos asientos ni aceptado pagar más por ellos si hubieran sabido que no tenían ventanilla.

Ambas aerolíneas describen cada asiento a lo largo de los costados de sus aviones como un “asiento de ventanilla”, incluso cuando saben que algunos no están junto a una, según los documentos.

A los pasajeros se les puede cobrar más por seleccionar un asiento de ventanilla en comparación con un asiento estándar.

Los abogados de los demandantes describieron esta práctica como “engañosa” e “ilegal”.

Otras aerolíneas, como American Airlines y Alaska Airlines, operan aviones similares, pero sí revelan durante el proceso de reserva si un asiento no incluye una ventanilla, agregaron los abogados.

