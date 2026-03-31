Descuentos de hasta 50%: Acodeco recuerda beneficios para jubilados y reporta incumplimientos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, entre enero y febrero de 2026, se registraron 93 casos de incumplimiento de los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987, que regula descuentos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Las principales irregularidades detectadas incluyen 40 casos relacionados con tasas de interés en préstamos, 16 por falta de letreros visibles con los descuentos y 14 por no aplicar el 25% de rebaja en restaurantes.

Por estas faltas, la entidad ha impuesto 12 sanciones en primera instancia, que suman $16,000.

La Acodeco recomendó que, si un comercio no respeta los descuentos, el afectado debe presentar primero el reclamo en el establecimiento. De no resolverse, puede denunciar ante la entidad, conservando evidencias como facturas o fotografías.

Entre los principales beneficios que establece la Ley 6 destacan descuentos de 50% en actividades recreativas, 30% en transporte público, 25% en restaurantes, así como rebajas en servicios de salud, medicamentos, servicios públicos y trámites.

En el caso del Metro de Panamá, los beneficiarios pueden acceder a un descuento del 30%, gestionando una tarjeta especial que debe renovarse anualmente.

Principales descuentos para jubilados y pensionados

Recreación y entretenimiento

50% en cines, teatros, eventos deportivos y espectáculos públicos (excepto benéficos).

Transporte

30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos.

25% en pasajes aéreos.

30% en el Metro de Panamá (requiere tarjeta especial con renovación anual).

Hoteles y hospedaje

50% de lunes a viernes.

30% de viernes a domingo.

Restaurantes

25% en consumo individual.

15% en comidas rápidas de franquicias.

Salud

15% en hospitales y clínicas privadas.

20% en medicamentos.

20% en honorarios médicos y quirúrgicos.

15% en servicios odontológicos y de optometría.

Servicios profesionales y técnicos

20% en honorarios profesionales.

20% en prótesis, aparatos y accesorios.

Servicios públicos

25% en energía eléctrica (hasta 600 kWh).

25% en telefonía residencial (una línea).

25% en consumo de agua (hasta B/.30).

Otros beneficios