Panamá, 31 de marzo del 2026

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    Consumo

    Descuentos de hasta 50%: Acodeco recuerda beneficios para jubilados y reporta incumplimientos

    Yasser Yánez García
    Descuentos de hasta 50%: Acodeco recuerda beneficios para jubilados y reporta incumplimientos
    Imagen ilustrativa.

    La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, entre enero y febrero de 2026, se registraron 93 casos de incumplimiento de los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987, que regula descuentos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

    Las principales irregularidades detectadas incluyen 40 casos relacionados con tasas de interés en préstamos, 16 por falta de letreros visibles con los descuentos y 14 por no aplicar el 25% de rebaja en restaurantes.

    Por estas faltas, la entidad ha impuesto 12 sanciones en primera instancia, que suman $16,000.

    La Acodeco recomendó que, si un comercio no respeta los descuentos, el afectado debe presentar primero el reclamo en el establecimiento. De no resolverse, puede denunciar ante la entidad, conservando evidencias como facturas o fotografías.

    Entre los principales beneficios que establece la Ley 6 destacan descuentos de 50% en actividades recreativas, 30% en transporte público, 25% en restaurantes, así como rebajas en servicios de salud, medicamentos, servicios públicos y trámites.

    En el caso del Metro de Panamá, los beneficiarios pueden acceder a un descuento del 30%, gestionando una tarjeta especial que debe renovarse anualmente.

    Principales descuentos para jubilados y pensionados

    Recreación y entretenimiento

    • 50% en cines, teatros, eventos deportivos y espectáculos públicos (excepto benéficos).

    Transporte

    • 30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos.

    • 25% en pasajes aéreos.

    • 30% en el Metro de Panamá (requiere tarjeta especial con renovación anual).

    Hoteles y hospedaje

    • 50% de lunes a viernes.

    • 30% de viernes a domingo.

    Restaurantes

    • 25% en consumo individual.

    • 15% en comidas rápidas de franquicias.

    Salud

    • 15% en hospitales y clínicas privadas.

    • 20% en medicamentos.

    • 20% en honorarios médicos y quirúrgicos.

    • 15% en servicios odontológicos y de optometría.

    Servicios profesionales y técnicos

    • 20% en honorarios profesionales.

    • 20% en prótesis, aparatos y accesorios.

    Servicios públicos

    • 25% en energía eléctrica (hasta 600 kWh).

    • 25% en telefonía residencial (una línea).

    • 25% en consumo de agua (hasta B/.30).

    Otros beneficios

    • 50% en solicitud de pasaportes.

    • 50% en impuesto de aeropuerto.

    • 20% en servicios funerarios.

    • 100% de exoneración en trámites del Registro Público para organizaciones sin fines de lucro.

    Yasser Yánez García

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