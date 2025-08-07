Desde agosto, los buques con bandera de Panamá deben cumplir estrictos controles para el trasbordo de hidrocarburos en alta mar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá ha puesto en marcha un nuevo sistema de control que obliga a los buques con bandera nacional a cumplir con estrictos requisitos de trazabilidad para cualquier operación de trasbordo de hidrocarburos en alta mar.

La medida, que entró en vigor el 6 de agosto de 2025, convierte al Registro de Buques de Panamá en el primero a nivel mundial en aplicar regulaciones tan rigurosas para las maniobras buque a buque (STS, por sus siglas en inglés).

La Autoridad Marítima de Panamá informó que esta disposición está contenida en la Resolución No. 106-035-DGMM de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), y exige que todo buque petrolero de bandera panameña con un arqueo bruto igual o superior a 150 toneladas notifique a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), con al menos 48 horas de anticipación, los detalles logísticos y técnicos de cada operación STS.

La información requerida incluye:

Nombre, pabellón, distintivo de llamada, número IMO y hora estimada de llegada (ETA) de los buques participantes.

Fecha, hora y coordenadas del inicio de la operación.

Modalidad de la maniobra (en marcha o al ancla).

Tipo y volumen de hidrocarburos a transferir.

Tiempo estimado de duración de la operación.

Contacto del DPA (Designated Person Ashore) de cada nave.

Confirmación del plan STS conforme al reglamento 41 del Convenio MARPOL.

Cualquier cambio mayor a seis horas en la ETA, es decir en la hora estimada de llegada, deberá ser informado inmediatamente a la AMP por parte del capitán, propietario o DPA del buque involucrado. El incumplimiento de esta normativa —según su gravedad— puede incluso acarrear la cancelación del registro del buque en Panamá.

La AMP informó en un comunicado que esta iniciativa responde a preocupaciones internacionales sobre el uso de buques para actividades ilícitas como el transporte encubierto de crudo, evasión de sanciones y operaciones sin control ambiental, prácticas relacionadas con la denominada “flota fantasma”.

Con estas acciones, Panamá refuerza su papel como Estado de abanderamiento responsable, alineado con las normativas de la Organización Marítima Internacional (OMI), y reafirma su liderazgo en la promoción de la seguridad, la transparencia operativa y la protección del medio marino.