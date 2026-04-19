Desde este lunes arranca el registro para pagos de Cepanim a jubilados

La fecha fue revelada: este lunes 20 de abril a las 8:00 a.m. finalmente se abre el registro en la plataforma digital para los beneficiarios o sobrevivientes que solicitarán el pago de lo adeudado por los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora, conocidos como Cepanim.
El Ministerio de Economía y Finanzas detalló que se estima la atención de más de 425,000 personas que podrán acceder al registro y ejercer su derecho a cobrar.
Percisó además el MEF, que este registro constituye un requisito indispensable para acceder al proceso, con el propósito de garantizar un trámite ordenado, ágil y sin aglomeraciones.
Igualmente, se informó que una vez completado el registro y validada la información suministrada, se comunicará oportunamente la cita para la entrega de los certificados.
¡Atención, beneficiarios de CEPANIM!— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) April 18, 2026
Estamos trabajando para brindarte una plataforma moderna y eficiente. El proceso será progresivo para tu comodidad:
✅ Registro en línea.
✅ Validación de datos.
✅ Programación de cita.
✅ Atención presencial.
Dato importante: Evita la… pic.twitter.com/NY5yfHaeBU
El Cepanim corresponde a la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre 1972 y 1983, más los intereses generados durante 34 años.
Requisitos según el perfil del solicitante
La funcionaria detalló los documentos que cada grupo deberá cargar al sistema para validar su solicitud:
Beneficiarios vivos:
Cédula de identidad personal.
Cónyuges (de beneficiario fallecido):
Cédula del solicitante.
Certificado de defunción.
Certificado de matrimonio.
Convivientes o Unión de Hecho (Segunda prioridad):
Cédula.
Certificado de defunción.
Resolución de Juez de Paz que acredite la unión.
Hijos (Tercer grado de prelación):
Certificado de defunción del padre/madre.
Certificado de nacimiento que acredite el parentesco.
Importante: Si hay varios hijos, deben designar a uno para el registro. De no haber acuerdo, todos los registrados deberán presentarse juntos tanto para el retiro como para el canje en comercios o en el Banco Nacional.