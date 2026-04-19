Desde este lunes arranca el registro para pagos de Cepanim a jubilados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Economía y Finanzas detalló que el registro se abre a las 8:00 a.m. para beneficiarios o sobrevivientes. Se calcula que 425 mil personas podrán acceder a la plataforma.

La fecha fue revelada: este lunes 20 de abril a las 8:00 a.m. finalmente se abre el registro en la plataforma digital para los beneficiarios o sobrevivientes que solicitarán el pago de lo adeudado por los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora, conocidos como Cepanim.

El Ministerio de Economía y Finanzas detalló que se estima la atención de más de 425,000 personas que podrán acceder al registro y ejercer su derecho a cobrar.

Percisó además el MEF, que este registro constituye un requisito indispensable para acceder al proceso, con el propósito de garantizar un trámite ordenado, ágil y sin aglomeraciones.

Ya se encuentran en los últimos ajustes de la plataforma para reclamar el CEPANIM. Foto: MEF

Igualmente, se informó que una vez completado el registro y validada la información suministrada, se comunicará oportunamente la cita para la entrega de los certificados.

¡Atención, beneficiarios de CEPANIM!

Estamos trabajando para brindarte una plataforma moderna y eficiente. El proceso será progresivo para tu comodidad:



✅ Registro en línea.

✅ Validación de datos.

✅ Programación de cita.

✅ Atención presencial.



Dato importante: Evita la… pic.twitter.com/NY5yfHaeBU — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) April 18, 2026

El Cepanim corresponde a la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre 1972 y 1983, más los intereses generados durante 34 años.

Requisitos según el perfil del solicitante

La funcionaria detalló los documentos que cada grupo deberá cargar al sistema para validar su solicitud:

Beneficiarios vivos:

Cédula de identidad personal.

Cónyuges (de beneficiario fallecido):

Cédula del solicitante.

Certificado de defunción.

Certificado de matrimonio.

Convivientes o Unión de Hecho (Segunda prioridad):

Cédula.

Certificado de defunción.

Resolución de Juez de Paz que acredite la unión.

Hijos (Tercer grado de prelación):

Certificado de defunción del padre/madre.

Certificado de nacimiento que acredite el parentesco.

Importante: Si hay varios hijos, deben designar a uno para el registro. De no haber acuerdo, todos los registrados deberán presentarse juntos tanto para el retiro como para el canje en comercios o en el Banco Nacional.