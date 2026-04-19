Panamá, 19 de abril del 2026

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    Pagos pendientes

    Desde este lunes arranca el registro para pagos de Cepanim a jubilados

    El Ministerio de Economía y Finanzas detalló que el registro se abre a las 8:00 a.m. para beneficiarios o sobrevivientes. Se calcula que 425 mil personas podrán acceder a la plataforma.

    Katiuska Hernández
    Desde este lunes arranca el registro para pagos de Cepanim a jubilados
    Se espera que 425 mil personas podrán acceder a la plataforma para poder posteriormente cobrar lo adeudado. LP

    La fecha fue revelada: este lunes 20 de abril a las 8:00 a.m. finalmente se abre el registro en la plataforma digital para los beneficiarios o sobrevivientes que solicitarán el pago de lo adeudado por los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora, conocidos como Cepanim.

    +info

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    El Ministerio de Economía y Finanzas detalló que se estima la atención de más de 425,000 personas que podrán acceder al registro y ejercer su derecho a cobrar.

    Percisó además el MEF, que este registro constituye un requisito indispensable para acceder al proceso, con el propósito de garantizar un trámite ordenado, ágil y sin aglomeraciones.

    Desde este lunes arranca el registro para pagos de Cepanim a jubilados
    Ya se encuentran en los últimos ajustes de la plataforma para reclamar el CEPANIM. Foto: MEF

    Igualmente, se informó que una vez completado el registro y validada la información suministrada, se comunicará oportunamente la cita para la entrega de los certificados.

    El Cepanim corresponde a la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre 1972 y 1983, más los intereses generados durante 34 años.

    Requisitos según el perfil del solicitante

    La funcionaria detalló los documentos que cada grupo deberá cargar al sistema para validar su solicitud:

    Beneficiarios vivos:

    Cédula de identidad personal.

    Cónyuges (de beneficiario fallecido):

    Cédula del solicitante.

    Certificado de defunción.

    Certificado de matrimonio.

    Convivientes o Unión de Hecho (Segunda prioridad):

    Cédula.

    Certificado de defunción.

    Resolución de Juez de Paz que acredite la unión.

    Hijos (Tercer grado de prelación):

    Certificado de defunción del padre/madre.

    Certificado de nacimiento que acredite el parentesco.

    Importante: Si hay varios hijos, deben designar a uno para el registro. De no haber acuerdo, todos los registrados deberán presentarse juntos tanto para el retiro como para el canje en comercios o en el Banco Nacional.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


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