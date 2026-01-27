Desde Panamá, CAF e Indra sellan alianza para modernizar servicios públicos en América Latina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) e Indra Group firmaron este 27 de enero un acuerdo para promover y desarrollar proyectos conjuntos orientados a la digitalización avanzada y la modernización tecnológica de los servicios públicos e infraestructuras en América Latina y el Caribe.

La firma se da como antesala del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se realiza en Panamá este 28 y 29 de enero.

La alianza busca impulsar iniciativas vinculadas a la modernización del Estado y al fortalecimiento de servicios públicos esenciales para el desarrollo económico y social de los países de la región.

En el marco de este entendimiento, ambas entidades trabajarán de manera conjunta en la identificación, estructuración y desarrollo de proyectos de alto impacto en áreas como gobierno digital, ciberseguridad, movilidad inteligente, gestión del tráfico aéreo, así como el uso de analítica avanzada e inteligencia artificial.

También se contempla la promoción de inversiones asociadas directamente a la transformación digital del sector público.

El CEO de Indra Group, José Vicente de los Mozos, explicó que el memorándum establece un mecanismo de trabajo conjunto para priorizar y ordenar los proyectos, de acuerdo con las necesidades específicas de cada país.

Detalló que, a través de un comité conjunto entre CAF e Indra, se evaluarán las prioridades con el objetivo de facilitar una implementación ágil de las iniciativas identificadas.

De los Mozos indicó que, aunque aún es temprano para enumerar proyectos específicos, los procesos y la metodología de trabajo ya están definidos.

En ese sentido, destacó que Indra aportará su experiencia internacional como socio tecnológico, basada en proyectos ya ejecutados en otras regiones del mundo, lo que permitirá acelerar la implementación de estas iniciativas en América Latina y el Caribe.

Por su parte, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, señaló que la transformación digital constituye un habilitador clave del desarrollo sostenible en la región.

Indicó que el acuerdo con Indra Group permitirá identificar y estructurar proyectos de alto impacto orientados a fortalecer las capacidades institucionales de los países miembros, mejorar la eficiencia del Estado y ampliar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos de calidad.

Según informaron ambas entidades, la alianza se alinea con la agenda de desarrollo del CAF, la productividad y la calidad de vida en la región.