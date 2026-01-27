Panamá, 27 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Gobernabilidad

    Desde Panamá, CAF e Indra sellan alianza para modernizar servicios públicos en América Latina

    Yasser Yánez García
    Desde Panamá, CAF e Indra sellan alianza para modernizar servicios públicos en América Latina
    Ángel Escribano (izq.), presidente ejecutivo de Indra Group; Sergio Díaz-Granados (centro), presidente ejecutivo de CAF y José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group. Yasser Yánez

    El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) e Indra Group firmaron este 27 de enero un acuerdo para promover y desarrollar proyectos conjuntos orientados a la digitalización avanzada y la modernización tecnológica de los servicios públicos e infraestructuras en América Latina y el Caribe.

    +info

    Qué esperar del Foro Económico de la CAF en Panamá: agenda, temas y protagonistas

    La firma se da como antesala del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se realiza en Panamá este 28 y 29 de enero.

    La alianza busca impulsar iniciativas vinculadas a la modernización del Estado y al fortalecimiento de servicios públicos esenciales para el desarrollo económico y social de los países de la región.

    En el marco de este entendimiento, ambas entidades trabajarán de manera conjunta en la identificación, estructuración y desarrollo de proyectos de alto impacto en áreas como gobierno digital, ciberseguridad, movilidad inteligente, gestión del tráfico aéreo, así como el uso de analítica avanzada e inteligencia artificial.

    También se contempla la promoción de inversiones asociadas directamente a la transformación digital del sector público.

    El CEO de Indra Group, José Vicente de los Mozos, explicó que el memorándum establece un mecanismo de trabajo conjunto para priorizar y ordenar los proyectos, de acuerdo con las necesidades específicas de cada país.

    Detalló que, a través de un comité conjunto entre CAF e Indra, se evaluarán las prioridades con el objetivo de facilitar una implementación ágil de las iniciativas identificadas.

    De los Mozos indicó que, aunque aún es temprano para enumerar proyectos específicos, los procesos y la metodología de trabajo ya están definidos.

    En ese sentido, destacó que Indra aportará su experiencia internacional como socio tecnológico, basada en proyectos ya ejecutados en otras regiones del mundo, lo que permitirá acelerar la implementación de estas iniciativas en América Latina y el Caribe.

    Por su parte, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, señaló que la transformación digital constituye un habilitador clave del desarrollo sostenible en la región.

    Indicó que el acuerdo con Indra Group permitirá identificar y estructurar proyectos de alto impacto orientados a fortalecer las capacidades institucionales de los países miembros, mejorar la eficiencia del Estado y ampliar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos de calidad.

    Según informaron ambas entidades, la alianza se alinea con la agenda de desarrollo del CAF, la productividad y la calidad de vida en la región.

    Yasser Yánez García

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Leer más