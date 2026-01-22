Desfile de las Mil Polleras generó $43 millones en movimiento económico, según la ATP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La directora de Mercadeo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Ana Victoria Pinzón, destacó que la edición 2026 del Desfile de las Mil Polleras dejó un impacto económico de 43 millones de dólares, impulsado por una planificación anticipada y una logística reforzada que permitió un evento fluido, seguro y con récord de asistencia.

A este movimiento económico se sumó la Vereda Artesanal, instalada del miércoles 14 al domingo 18 de enero, donde se generaron alrededor de $230 mil, un espacio que reunió a más de 100 emprendedores y artesanos y que se consolidó como uno de los puntos comerciales más destacados durante el Desfile de las Mil Polleras en Las Tablas.

Pinzón explicó que la coordinación con los estamentos de seguridad y los ajustes aplicados al reglamento fueron determinantes para lograr una ejecución ordenada en la ruta del desfile. Señaló que este año se trabajó con un enfoque más riguroso, considerando el incremento de visitantes y la magnitud que ha alcanzado el evento en los últimos años.

Durante el fin de semana del evento, la región de Azuero recibió 288 mil visitantes, una cifra que consolida al Desfile de las Mil Polleras como una de las celebraciones folclóricas más importantes del país y uno de los mayores atractivos turísticos de Panamá.

La afluencia masiva de público no solo reafirmó el interés por las tradiciones nacionales, sino que también tuvo un impacto directo en la actividad económica y hotelera de la región.

En cuanto a la cantidad de polleras que participaron en el desfile, Pinzón señaló que aunque no existe un conteo oficial, el estimado concreto que entre 20 mil y 29 mil polleras, una cifra que demuestra la magnitud del evento.

La ATP ya trabaja con miras a la próxima edición del desfile y prevé fortalecer la estrategia logística para asegurar los mismos o mejores resultados obtenidos este año. El objetivo es aumentar la participación tanto de delegaciones como de espectadores, manteniendo siempre el orden, la seguridad y la fluidez que caracterizaron esta edición.

El Desfile de las Mil Polleras, declarado evento nacional por ley, se realizará en Las Tablas el 16 de enero de 2027, reafirmando su papel como una de las expresiones culturales más emblemáticas de Panamá.