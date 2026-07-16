Despidos, contrataciones y salarios: así se movió el mercado laboral en el primer semestre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El 86% de los especialistas en Recursos Humanos consultados por el portal de empleos Konzerta afirmó que su organización realizó despidos durante el primer semestre de 2026, mientras que el 14% indicó que no se realizaron desvinculaciones.

Según los datos divulgados con respecto a Panamá, en 2025 el porcentaje de despidos en el primer semestre era 10 puntos porcentuales menor: el 76% mencionaba que había realizado despidos, frente al 24% que no.

Entre las principales causas de estos despidos están el desempeño insuficiente (46%), la reducción de costos (42%), el impacto de la situación económica general (19%), otros motivos (17%), el cierre de departamentos o líneas de negocio (8%) y una fusión o adquisición de la organización (4%).

Cabe señalar que el 86% reportado en Panamá es el porcentaje más alto entre los países incluidos en el estudio: Chile 71%, Perú 68%, Ecuador 68% y Argentina 67%.

“Los resultados muestran un mercado laboral en retracción, con organizaciones que priorizan la estabilidad de sus estructuras. Sin embargo, el 41% de las organizaciones tiene planeado mantener su plantilla y el 19% planea aumentarla. Estos datos reflejan un contexto en el que las decisiones de contratación están atravesadas por la prudencia y la necesidad de sostener la operación”, destacó Miguel Bechara, director de Konzerta.com en Jobint.

Otro aspecto que se resalta en el estudio es que el 35% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que la organización en la que trabaja prevé una evolución positiva del mercado laboral en lo que resta del año: el 20% anticipa que será buena y el 15% que será muy buena.

Sin embargo, en relación con las proyecciones de planilla o nómina para lo que resta del año, el 41% de las organizaciones planea mantenerla; otro 41% planea reducir sus equipos y un 18% anticipa sumar talentos.

En cuanto a la proyección salarial para el segundo semestre del año, el 83% de los especialistas en Recursos Humanos no planea aumentar los salarios, mientras que el 17% indica que sí tiene previsto hacerlo.

Sobre las organizaciones que planean aumentar los salarios, el 57% proyecta un aumento real; y el 43% anticipa una actualización por inflación y real.