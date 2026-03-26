Panamá, 27 de marzo del 2026

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    EMBARCACIONES

    Detectan flota palangrera subclasificada y ordena reclasificación nacional

    Redacción de La Prensa
    Detectan flota palangrera subclasificada y ordena reclasificación nacional
    Inspeccionan embarcaciones de palangre. Cortesía/ARAP

    La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó que avanza en un proceso de reclasificación de la flota palangrera nacional tras detectar que al menos 112 embarcaciones deberán pasar de la categoría de pequeña escala a mediana escala, como resultado de la denominada Gran Jornada de Validación de Buques que se desarrolla en distintos puertos del país.

    La medida surge de los resultados preliminares de las inspecciones técnicas realizadas en el marco de la adecuación al Decreto Ejecutivo N.° 13 del 1 de noviembre de 2023, que establece nuevos parámetros para el ordenamiento y control de la actividad pesquera. Según la entidad, el proceso busca ajustar la clasificación de las naves a sus características reales de operación.

    La jornada, que inició en octubre de 2025 en la provincia de Chiriquí y continuó en marzo de este año en Veraguas, se mantiene actualmente en Los Santos y Herrera.

    Las inspecciones ya se han efectuado en los puertos de Pedregal y Remedios (Chiriquí); Hicaco, Mutis y Vidal (Veraguas); Puerto Panamá (ciudad de Panamá) y Mensabé (Los Santos), mientras que en El Agallito y Boca Parita (Herrera) el proceso está por concluir.

    Durante las verificaciones, equipos técnicos revisan aspectos como dimensiones de las embarcaciones, capacidad operativa, equipos instalados y cumplimiento de requisitos legales, explicó la ARAP.

    La reclasificación implica que estas naves deberán ajustarse a nuevas obligaciones regulatorias, entre ellas mayores controles y exigencias en materia de monitoreo.

    Uno de los efectos inmediatos del proceso será el incremento del porcentaje de embarcaciones bajo control satelital, que se proyecta alcance el 66% en los próximos días, una vez se integren las naves reclasificadas al sistema de seguimiento.

    Detectan flota palangrera subclasificada y ordena reclasificación nacional
    Inspeccionan embarcaciones de palangre. Cortesía/ARAP

    La entidad indicó que esta actualización de categorías forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la trazabilidad, el monitoreo y la fiscalización de la flota pesquera.


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