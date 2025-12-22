Deuda pública alcanza los $58,904 millones en noviembre; el aumento mensual fue de $71.9 millones

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La deuda pública de Panamá continuó en ascenso en noviembre de 2025, aunque a un ritmo más moderado que en meses anteriores.

De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el saldo total de la deuda alcanzó los $58,904.6 millones, lo que representa un incremento de $71.9 millones (0.1%) respecto a octubre.

El aumento estuvo explicado principalmente por la emisión de Letras del Tesoro por $228.2 millones, colocadas a 12 meses con un rendimiento promedio de 4.91%, en un contexto de tasas de interés aún elevadas en los mercados financieros internacionales. Informe Noviembre 2025

No obstante, el impacto de estas nuevas emisiones fue parcialmente compensado por amortizaciones de deuda interna y multilateral, así como por variaciones cambiarias, lo que permitió que el crecimiento mensual de la deuda fuera significativamente menor al acumulado observado entre enero y octubre.

Las cifras de noviembre se conocen luego de que el MEF reportara que, entre enero y octubre de 2025, la deuda pública aumentó $5,023 millones, un ritmo que equivalía a que el país se endeudara cerca de $700 mil por hora, de acuerdo con estimaciones basadas en los datos oficiales.

En el mercado financiero, los títulos de deuda panameños mostraron señales de presión durante noviembre. Los bonos internacionales más líquidos registraron una caída en sus precios, con un incremento promedio de 19 puntos básicos en los rendimientos, mientras que los instrumentos locales reflejaron un aumento cercano a 9 puntos básicos, en línea con el comportamiento global de las tasas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo recientemente a La Prensa, que el plan estratégico de gobierno apunta a lograr un aterrizaje suave de la economía, de ir disminuyendo paulatinamente las necesidades de financiamiento, y reducir el crecimiento de la deuda.

“Nuestra meta de déficit es 4%, el próximo año es 3.5%, y así continuamos hacia la baja… esperamos obtener el primer superávit primario en casi 15 años”, dijo Chapman.

El ministro Felipe Chapman durante la entrevista en el diario La Prensa. LP/Isaac Ortega

Precisó que buscan que el costo del interés de deuda que tiene que pagar el país sea menor.

Aunque el crecimiento de la deuda se desaceleró en noviembre, el nivel alcanzado —cercano a los $59,000 millones— confirma que la sostenibilidad fiscal sigue siendo uno de los principales retos económicos del país.

Crecimiento económico versus deuda y empleo

La economía panameña registró un crecimiento real acumulado de 4.2% entre enero y septiembre de 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y de 3.9% en el tercer trimestre.

El economista Carlos Araúz advirtió que, pese al repunte del crecimiento económico, Panamá aún se encuentra lejos de su verdadero potencial.

Señaló que el país podría crecer entre 5% y 5.5%, pero que las cifras actuales todavía no alcanzan esa meta, lo que obliga a analizar con mayor profundidad la calidad de ese crecimiento y sus efectos reales sobre la población.

Araúz subrayó que el crecimiento económico, por sí solo, no es una métrica de bienestar, ya que el dinamismo de sectores como el Canal de Panamá, los puertos o el sistema bancario no se traduce necesariamente en más empleo formal ni en mejores ingresos para los hogares.

“El Canal no puede contratar a mil personas más porque no las necesita, mientras que el sector financiero y de seguros ha estado desvinculando personal”, sostuvo.

Si bien reconoció el buen desempeño reciente del sector turístico —con hoteles y restaurantes reportando cifras superiores a las de años recientes—, insistió en que el reto es lograr que ese crecimiento se convierta en prosperidad compartida.

En ese sentido, enfatizó la importancia de invertir en educación, salud y en la reducción de la mora quirúrgica, como indicadores que reflejan de manera más directa el bienestar de la población.

El economista también puso el foco en el sobreendeudamiento acumulado durante la última década, el cual ha elevado de forma significativa el pago de intereses de la deuda pública.

Según explicó, Panamá destina más de $3,000 millones anuales al pago de intereses, una cifra comparable —e incluso superior— a los ingresos que genera el Canal de Panamá, lo que limita el margen fiscal del Estado.

Araúz cuestionó además la sostenibilidad de un modelo de crecimiento apoyado en subsidios generalizados, como los aplicados a la construcción, el gas, la electricidad y los combustibles.

Una posición que el Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, comparte de cierto modo, al señalar que deben revisarse algunos subsidio para verificar que sean canalizados a quienes realmente lo necesitan, aunque no ha dicho nada de eliminar estas ayudas.

Carlos Araúz en una foto de archivo en uno de los foros Café con La Prensa. LP/Alexander Arosemena

Para Araúz, este esquema de subsidios crea distorsiones y explica por qué gran parte de la población no percibe los beneficios del crecimiento económico, pese a que las cifras macroeconómicas sean positivas.

El economista Carlos Araúz, advirtió que Panamá necesita avanzar hacia una disciplina fiscal más sólida y un crecimiento sostenible, lo que implicará decisiones difíciles en materia de exoneraciones, gasto público, producción minera, acceso al agua, infraestructura y logística.

“El crecimiento es reconocible y aplaudible, pero sigue estando lejos de la disciplina que necesitamos para que sus beneficios lleguen a más hogares panameños”, advirtió.