Deudas complican inversión del MOP

MINISTERIO DE OBRAS PúBLICAS

El Estado tiene una fuerte presión presupuestaria con los proyectos contratados bajo la modalidad de “llave en mano”, cuyos pagos ­por ahora­ se extenderán hasta 2022.

Con este esquema de contratación, se programa la financiación de los proyectos a través de las empresas constructoras, restando esa carga de los balances fiscales del Gobierno al momento que se adjudica la obra.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) manejará en 2016 un presupuesto de inversión de $904 millones, pero más de la mitad está comprometido para pagar deudas del gobierno pasado.

Son $511.1 millones que se pagarán en obras viales contratadas a través del mecanismo “llave en mano”, entre estas, las ampliaciones de la vía Domingo Díaz y de la calzada de Amador, y la cinta costera tres.

El ministro Ramón Arosemena dijo que a pesar del bajo presupuesto de inversión aprobado para 2016, buscará la mejor forma de usar los fondos.Martinelli usó los “llave en mano” como un pilar en la arquitectura financiera de su gobierno, para reducir la presión sobre el gasto público, porque solo se presupuesta lo que se tiene que pagar cada año.

Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa prepagar en 2015 algunos compromisos programados para los próximos años. Entre los proyectos que se cancelarían están algunos del reordenamiento vial y la recuperación del Patrimonio Histórico.

LAS DEUDAS DE 'LLAVE EN MANO'

El gobierno de Ricardo Martinelli afincó la utilización de este mecanismo para ejecutar buena parte de su plan de infraestructura, dejando como herencia pagos millonarios que ahora se tienen que desembolsar, y que representan buena parte del presupuesto de inversión de 2016. El MOP tiene el 56.7% de su presupuesto de inversión comprometido.

De los 904 millones 15 mil dólares que deberían estar destinados a la creación de proyectos en carreteras, vías y caminos, 511 millones 106 mil dólares pasan directo a saldar deudas de los “llave en mano” adjudicados por la administración Martinelli.

A través del MOP, se ejecutaron millonarios proyectos como el reordenamiento vial de la ciudad de Panamá, la ampliación de la Panamericana desde Santiago hasta David, la ampliación de la vía Domingo Díaz, los viaductos de vía Brasil, la cinta costera III y la ampliación de la calzada de Amador, entre otros.

Para el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, el presupuesto “tan limitado” de 2016 frenará la creación de obras, las cuales quedarán pendientes para 2017.

El Estado tiene que pagar los proyectos ya contratados a las empresas de acuerdo con un calendario pactado y con prioridad en los presupuestos correspondientes.

De acuerdo con el economista Felipe Chapman, las deudas contraídas “guste o no se deben pagar lo antes posible”. No pagar a tiempo representaría una mora que a su vez se convertirá en un modelo de cooperativa financiera de carácter continuo. Sugiere que en próximos financiamientos de “llave en mano” es recomendable programar los pagos de las obras para que se cancelen durante la vigencia de cada gobierno, y no se transfieran a las siguientes administraciones.

Ya el gobierno de Juan Carlos Varela licitó su obra más importante e insigne bajo este esquema. La segunda línea del Metro, que construirán la brasileña Odebrecht y la española FCC Construcción, tiene agendado un calendario de pago que se extiende hasta 2022.

No obstante, esa programación podría sufrir cambios, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas baraja adelantar a este año el pago de algunos compromisos futuros, ya que se habría generado un espacio en el presupuesto de 2015 por la reducción del gasto público.

NUEVOS PROYECTOS

Arosemena presentó hace dos días el presupuesto del MOP en la Asamblea Nacional, y fue cuestionado por los diputados, que durante seis horas reclamaron por puentes, vías de acceso y avenidas en cada uno de sus circuitos electorales.

El funcionario dijo que para el próximo año quedan disponibles 392 millones de dólares que serán invertidos en la carretera circunvalación (las fincas bananeras Puerto Armuelles), la construcción de un muro de retención en el río Changuinola en Bocas del Toro, el proyecto en la comarca Ngäbe-Buglé que va desde Chichica a Llano Tugrí, y una vialidad de cuatro tramos en la provincia de Darién, que va hacia Agua Fría, entre otros programas.

“También se están licitando otras obras, como la carretera Las Pipas, en la provincia de Herrera. La próxima semana se dará a conocer el ganador de esta licitación”. Por su parte, la ampliación de la avenida Omar Torrijos hasta el puente Centenario se licitará próximamente, dijo el ministro.