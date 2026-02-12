Panamá, 12 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    PROCESO

    DGI rematará dos viviendas en Villa Zaita por deudas tributarias en Panamá

    José González Pinilla
    Viviendas, ubicadas en el residencial Villas Alpinas, sector de Villa Zaita. Cortesía

    Dos viviendas unifamiliares serán rematadas por el Juzgado Segundo Ejecutor de la Dirección General de Ingresos (DGI), en aplicación de las normas de cobro coactivo de deudas tributarias ejecutoriadas.

    La entidad informó que el remate judicial de las viviendas, ubicadas en el residencial Villas Alpinas, sector de Villa Zaita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, provincia de Panamá, se realizará el 24 de febrero.

    El acto, indicó, será en las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ubicadas en vía España, edificio Ogawa, primer piso, Gran Salón, en horario de 8:30 a. m. a 3:30 p. m., período durante el cual se recibirán las propuestas de compra de los interesados.

    Posteriormente, entre las 3:30 p. m. y las 4:00 p. m., se realizarán las pujas y repujas con las ofertas presentadas.

    Las propiedades corresponden a las unidades 7-A y 8-A, cada una con un metraje de 527.625 metros cuadrados. La base del remate es de $348,547.46.

    “La DGI informará a la comunidad sobre el remate de otras propiedades a través de sus canales oficiales de comunicación, con el objetivo de que estas sean vendidas y se salde la obligación de los contribuyentes, extinguiendo la morosidad con el fisco”, indicó.

