Panamá, 25 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Sanciones

    DGI suspende más de 8,800 empresas por inconsistencias en el Registro Único de Contribuyente, no podrán facturar en el e-Tax

    Katiuska Hernández
    DGI suspende más de 8,800 empresas por inconsistencias en el Registro Único de Contribuyente, no podrán facturar en el e-Tax
    Las empresas presentaron inconsistencias en la información del RUC, otros tenían dobles registros y en algunos casos el RUC no se encontraba debidamente registrado. Archivo.

    Un grupo de 8,899 empresas o personas jurídicas presentó inconsistencias en la información reportada en el Registro Único de Contribuyente (RUC), por lo que fueron suspendidas de este registro y quedaron inhabilitadas para realizar cualquier trámite o solicitud a través de la plataforma e-Tax 2.0.

    Entre las operaciones que se realizan habitualmente en esa plataforma está la facturación electrónica, la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, pago de otros impuestos y obligaciones tributarias, consultas fiscales como la verificación de pagos realizados y solicitudes relacionadas con la cancelación de obligaciones tributarias, entre otras.

    La DGI indicó en un comunicado que la medida se adoptó mediante la Resolución No. 201-7109 del 1 de septiembre de 2025, por la cual se ordena la publicación de los listados correspondientes, los cuales están disponibles en dos anexos: Anexo I: Personas jurídicas con duplicidad de RUC. Anexo II: Personas jurídicas cuyos RUC no han sido identificados en el Registro Público.

    En tal sentido, el organismo tributario informó que las personas afectadas pueden acceder a la plataforma en línea para saber su estatus.

    Según la resolución, las empresas presentaron inconsistencias como la omisión de información, el RUC no aparecía, duplicidad en el RUC, datos incompletos y casos en los que el RUC no estaba identificado en el Registro Público.

    Puede ver la lista de empresas en este enlace: Resolución de la DGI

    Según algunos abogados tributaristas, el estar suspendidos en el RUC no inhabilita a las empresas en su personería jurídica como tal, o en el aviso de operación que tengan registrado; sin embargo, las deja al margen de caer en defraudación fiscal y evasión si realizan algún tipo de facturación sin cumplir con las normas tributarias del país.

    Información en desarrollo...

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más
    • Entre tornillos, cirugías y sueños: la resiliencia de José Caballero para llegar a los Yankees. Leer más