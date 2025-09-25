DGI suspende más de 8,800 empresas por inconsistencias en el Registro Único de Contribuyente, no podrán facturar en el e-Tax

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un grupo de 8,899 empresas o personas jurídicas presentó inconsistencias en la información reportada en el Registro Único de Contribuyente (RUC), por lo que fueron suspendidas de este registro y quedaron inhabilitadas para realizar cualquier trámite o solicitud a través de la plataforma e-Tax 2.0.

Entre las operaciones que se realizan habitualmente en esa plataforma está la facturación electrónica, la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, pago de otros impuestos y obligaciones tributarias, consultas fiscales como la verificación de pagos realizados y solicitudes relacionadas con la cancelación de obligaciones tributarias, entre otras.

La DGI indicó en un comunicado que la medida se adoptó mediante la Resolución No. 201-7109 del 1 de septiembre de 2025, por la cual se ordena la publicación de los listados correspondientes, los cuales están disponibles en dos anexos: Anexo I: Personas jurídicas con duplicidad de RUC. Anexo II: Personas jurídicas cuyos RUC no han sido identificados en el Registro Público.

En tal sentido, el organismo tributario informó que las personas afectadas pueden acceder a la plataforma en línea para saber su estatus.

Según la resolución, las empresas presentaron inconsistencias como la omisión de información, el RUC no aparecía, duplicidad en el RUC, datos incompletos y casos en los que el RUC no estaba identificado en el Registro Público.

Puede ver la lista de empresas en este enlace: Resolución de la DGI

Según algunos abogados tributaristas, el estar suspendidos en el RUC no inhabilita a las empresas en su personería jurídica como tal, o en el aviso de operación que tengan registrado; sin embargo, las deja al margen de caer en defraudación fiscal y evasión si realizan algún tipo de facturación sin cumplir con las normas tributarias del país.

