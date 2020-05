Trabajadores suspenderán su participación en la mesa tripartita de diálogo

Convocada por el Mitradel, en medio de la pandemia

Las ocho confederaciones de trabajadores que participan en la “mesa tripartita de diálogo por la economía y el desarrollo laboral”, que en medio de la pandemia convocó el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), tomaron la decisión de suspender su participación en las comisiones de trabajo.

La información fue confirmada por el mediador de la mesa, el rector de la Universidad Especializada de las Américas, Juan Bosco Bernal, quien dijo que desconoce por qué trabajadores tomaron esa decisión.

“Haremos una convocatoria para una reunión plenaria el viernes, para conocer los motivos, aunque ellos quedaron de enviar una carta”, dijo Bernal a La Prensa.

Eduardo Gil, representante de Convergencia Sindical, informó a este diario que han solicitado la celebración de una plenaria, donde participen todos los sectores, para debatir allí las decisiones “unilaterales” que, según él, ha adoptado el Gobierno, sin consenso alguno.

“No es que hemos roto el diálogo, sino que hemos dado un paso a un lado para exigir que se haga la plenaria y poder definir y clarificar lo que se ha estado dando”, dijo.

Nelva Reyes, de la Central General de Trabajadores de Panamá, subrayó que los grupos sindicales acordaron retirarse de las tres comisiones técnicas de trabajo: la de asuntos socio-laborales; la de asuntos laborales, económicos y jurídicos para la preservación de empleos, y la del retorno gradual de las empresas.

“No vamos a volver hasta tanto no hayan plenarias donde se puedan discutir a fondo realmente algunos puntos que quiere imponer el Gobierno, como modificar el Código de Trabajo y lo que respecta al pago de horas extras y convenios colectivos”, puntualizó Reyes, quien agregó que todo eso fue presentado en un borrador que el Ejecutivo pretende llevar a la Asamblea Nacional.

Gil también resaltó la inconformidad del sector sindical por la expedición del Decreto Ejecutivo No. 96 del 15 de mayo de 2020, del Mitradel, que establece un proceso laboral especial temporal para la reapertura gradual de la empresas, y la Resolución No. 154 del 20 de mayo, también de Mitradel -después modificada con la Resolución No. 155 del 25 de mayo-, que incluye los protocolos y guías para el retorno a la jornada laboral, en medio de la pandemia.

Lea aquí el Decreto Ejecutivo No. 96

Lea aquí la Resolución No. 155

Sobre el Decreto Ejecutivo No. 96, Gil dijo que, cuando se aprobó la suspensión temporal de los contratos de trabajo, se entendió que una vez se levantara el estado de emergencia, todos los trabajadores se podrían reincorporar a sus puestos. Ahora se deja la potestad para que los empleadores decidan con cuántos trabajadores van a iniciar, indicó.

También se pregunta cuándo el Ejecutivo suspenderá el estado de emergencia nacional, decretado el 13 de marzo pasado.

El Mitradel informó a este diario que, como representante del Gobierno en la mesa tripartita, ha reiterado la alta expectativa que tiene sobre los resultados de este diálogo, que ha sido reconocido por miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como “una acción sin precedentes en la región”.

“Trabajadores, empresarios y gobierno, mediante el diálogo de altura y de respeto, tienen una gran oportunidad de buscar un consenso para aportar propuestas que contribuyan a los planes de recuperación económica post Covid19”, señaló el Mitradel.

La plenaria está compuesta por 16 grupos o gremios: ocho de los trabajadores y ocho de los empresarios, así como tres participantes del Gobierno.