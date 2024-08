Dino Mon: ‘el proceso de reformas a la CSS no incluye privatización’

Escuchar audio noticia

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó la madrugada de este jueves 29 de agosto la ratificación ante el pleno de la Asamblea Nacional de Dino Mon como director de la Caja de Seguro Social (CSS).

La sesión inició en la tarde del miércoles con las preguntas a otros funcionarios y se extendió hasta pasada las 2:00 de la mañana de este jueves con la participación de Mon, quien respondió a las diferentes preguntas de los comisionados sobre la situación de la CSS.

Las preguntas a Mon empezaron a las 11:30 de la noche del miércoles y la sesión terminó a las 2:00 a.m. con la recomendación de ratificarlo. Se registraron 6 votos a favor y 3 abstenciones. Los diputados de la bancada independiente Alexandra Brenes, Janine Prado y Luis Duke se abstuvieron.

Al ser consultado sobre las finanzas de la entidad, Mon afirmó que el año 2024 está por terminar y “nosotros no tenemos idea de la información que permita posicionar el problema y a partir de ahí todos juntos a empezar a construir”.

El director de la CSS designado por el Ejecutivo, afirmó que el presidente José Raúl Mulino está conversando con los diferentes sectores sobre las reformas a la ley orgánica de la institución.

“Para poder entender, no solo su sentir, sino cuando de una manera se termine se pueda combinar con esa realidad, sin maquillaje, para que podamos hacer unas reformas consensuadas y que de verdad sea sostenible, equilibrada y que responda a todos los intereses de los panameños”.

Sobre incrementar la edad de jubilación, como una de las medidas para hacerle frente a la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, Mon afirmó que están en una fase inicial exploratoria y que se necesita tener cifras actualizadas. “Para poder tener un punto de partida que nos direccione hacia la mejor reforma que podemos hacer para este país”, afirmó.

De igual forma, Mon advirtió que no se puede enfrentar cualquier tipo de reformas y cambios si no se tiene la información adecuada a la vista de todos. “Uno pide la información y no está. Uno se mete a la Caja, a transparencia y no está la información. “No vamos a hacer una gestión para apagar fuego, no podemos gestionar de forma reactiva, tenemos que gestionar de forma proactiva”.

Atención

Las primeras interrogantes a Mon se hicieron cerca de las 11:30 p.m., relacionadas con su estrategia en torno a mejorar la atención dentro de la entidad. La respuesta del actuario es que quiere una CSS más eficiente, abierta y que dé respuesta a los asegurados.

Para ello, dijo que tienen un plan de emergencia para los primeros 100 días que implica un rescate quirúrgico, es decir, llevar a 0 todas las cirugías más complejas y reducir el tráfico en el cuarto de urgencia.

“No es justo que nuestros asegurados estén 36 horas en silla de ruedas en un cuarto de urgencia porque no hay camas”, dijo.

Por otra parte, argumentó que tienen un plan de abastecimiento con el fin de comprar insumos y medicamentos de manera más eficiente y a la vez, se implementará un nuevo sistema de citas para que los asegurados desde sus teléfonos celulares puedan obtener su consulta médica.

¿Privatización?

Cuando la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, le preguntó sobre quienes cuestionan su capacidad y el de la posibilidad de privatizar la CSS, Mon fue directo: “El presidente [José Raúl Mulino] ha sido claro en decir que el proceso de reforma no incluye privatización”.

Según Mon, él particularmente no cree en la privatización, pero sí en la optimización y mejora de los sistemas. Así lo definió: “Los actuarios usamos la matemática, estadísticas y economía para cuantificar los riesgos de los seguros, pensiones y seguridad social. Externalizar servicios no implica privatización, implica convivir con una serie de necesidades y darle una solución. Yo soy creyente en la solución”.

Sobre el proceso de modificaciones a la entidad, el nuevo director subrayó que cualquier reforma no es privativa de la CSS y debe reflejar el sentir de todos los panameños. De hecho, recordó que fue parte del equipo de las reformas de 2005 y consideró que en aquel momento faltó concertación e informar mejor a la población.

El esfuerzo

Sobre las polémicas medidas paramétricas, el actuario fue claro en que el primer esfuerzo se debe brindar desde lo interno de la entidad. “Lo primero que hay que hacer es mirar hacia adentro. Hay que hacer una constricción del gasto y poner controles severos para lograr ahorros importantes. También perseguir la evasión de la cuota obrero patronal”, apuntó.

Además, agregó: “Nosotros primero trabajaremos en conjunto para ver ese equilibrio económico que podemos dar a la institución para entonces, y solo si residualmente se requiere, pedir ese esfuerzo al pueblo panameños.

No obstante, explicó que se encuentran en una fase exploratoria y necesitan cifras más confiables, antes de hablar de cualquier medida paramétrica. “La única manera de entender la realidad es teniendo acceso a los estados financieros. Hoy no se saben”, acotó.

La planilla y unificación

En cuanto al tema de la planilla, el actuario mencionó que hay unos 34,000 trabajadores, entre personal de salud y administrativos, pero se enfocarán en retener el mayor talento dentro de la entidad y que cada dólar que se gaste garantice eficiencia en el servicio que se le brinda al asegurado.

Reconoció que a los asegurados no se les trata como debería ser.

También se refirió al sistema de salud unificado señalando que se debe evitar la duplicidad de recursos. “No puede ser que en un lado haya tres ortopedas y del otro lado no haya ninguno. Hay que arreglarlo ya y no lo podemos dejar para mañana”, concluyó.

Retos

Mon, quien será el sucesor de Enrique Lau Cortés, salió de la lista de 29 aspirantes al cargo que recibió el presidente Mulino, por parte de la junta directiva de esta institución.

Mon llega en el momento más crítico de la CSS, con un subsistema de pensiones en quiebra, severos problemas administrativos y tecnológicos, y enormes inversiones a la vista.

De acuerdo con los últimos reportes de la Junta Técnica Actuarial de la CSS, se necesitarían más de $14,000 millones para cubrir el pago de las pensiones durante esta década.

El director designado de la CSS cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de riesgos, administración de seguros de salud y pensiones, y en la transformación de sistemas de seguros. Posee una licenciatura en Actuaría y una maestría en Investigación de Operaciones con Especialización en Optimización Financiera, ambos títulos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La CSS es la entidad que administra el sistema público de pensiones de Panamá. También ofrece servicios de salud a los asegurados y jubilados. Maneja la planilla más grande de todo el aparato estatal, con 31,356 funcionarios, y un presupuesto cercano a los $7,000 millones.

Sus problemas son igual de monumentales, tanto en el aspecto médico, administrativo, tecnológico como en el financiero.