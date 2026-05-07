¿Disminuye la tensión entre Panamá y China? Lo que dicen las cifras frente al mensaje de Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró este miércoles que las tensiones con China por la detención de buques con bandera panameña “han comenzado a disminuir”, aunque los datos disponibles aún son insuficientes para confirmar esa tendencia, debido a que mayo apenas acumula siete días y la proporción de casos en puertos chinos continúa elevada.

“Recientemente enfrentamos detención de buques en puertos chinos. Gracias a Dios esa tensión ha comenzado a disminuir”, afirmó Mulino durante la inauguración de la Convención Marítima de las Américas.

Los registros Asia Pacific Computerized Information System (Apcis), utilizados por la organización Tokyo MOU muestran que entre el 1 de enero y el 7 de mayo de 2026 se han contabilizado 369 detenciones de embarcaciones con bandera panameña, de las cuales 291 ocurrieron en puertos chinos, equivalente al 78.9% del total.

La tendencia se intensificó en los últimos meses. Mientras en enero el 56.1% de las detenciones se registró en China y en febrero el 45.5%, en marzo el indicador subió a 83% y en abril alcanzó 89.4%.

China aumentó la retención de las embarcaciones con bandera panameña que arriban a sus puertos, en una acción que se interpreta como respuesta a la decisión judicial en Panamá que anuló los contratos de concesión de dos puertos ( Balboa y Cristóbal) operados por Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings,

En marzo, el indicador subió a 83% y en abril alcanzó 89.4%. En mayo, aunque el total de casos es menor debido a que solo abarca los primeros siete días del mes, la proporción continúa elevada: 20 de las 21 detenciones reportadas ocurrieron en puertos chinos, equivalente al 95.2%.

Con esos números y debido al tiempo transcurrido, aún es prematuro determinar si efectivamente existe una reducción sostenida de las tensiones o de las inspecciones y detenciones relacionadas con barcos panameños en China.

No obstante, el mandatario insistió en que la situación ha comenzado a estabilizarse y defendió el papel de Panamá dentro del comercio marítimo internacional.

Afirmó que Panamá “no acepta arbitrariedades” y remarcó que “detrás de cada embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende”.

Durante su intervención, Mulino señaló que la industria marítima mundial enfrenta fuertes presiones geopolíticas y comerciales, las cuales —a su juicio— deben resolverse mediante el diálogo y no mediante conflictos.

Puertos estratégicos de gran calado como Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Guangzhou, Tianjin y Zhoushan han sido los principales escenarios donde inspectores han ordenado la inmovilización de naves con bandera panameña.

Las autoridades chinas han señalado que las retenciones responden a motivos técnicos, principalmente fallas recurrentes en áreas vinculadas a la seguridad de la vida humana en el mar, aunque la concentración de casos en estos puertos estratégicos coincide con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el pasado 29 de enero declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a PPC la operación de dos terminales de contenedores.