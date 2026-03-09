Disuelven más de 180 mil sociedades anónimas suspendidas en proceso de depuración

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La primera etapa del proceso de depuración y actualización registral concluyó con la disolución de 180,346 personas jurídicas, lo que representa el 62% del total correspondiente al año 2016, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según la entidad, las sociedades fueron disueltas tanto en el Registro Público como mediante la cancelación de su Registro Único de Contribuyente (RUC) ante la Dirección General de Ingresos (DGI).

El listado completo de las personas jurídicas disueltas puede descargarse a través del portal oficial del Registro Público.

Las autoridades indicaron que en las próximas semanas se publicará una segunda porción de sociedades incluidas en este proceso de depuración.

Exhortaron además a los contribuyentes a verificar el estatus de sus personas jurídicas en la página web del Registro Público y, de ser necesario, regularizar su situación ante la DGI, recordando que cada sociedad debe mantener un único RUC activo.

En caso de detectarse duplicidades o inconsistencias en el RUC, el trámite de corrección debe realizarse de forma presencial en la Sección de Registro Único de Contribuyentes (RUTT) de la sede central de la DGI, ubicada en avenida Balboa.

Para gestionar la corrección se deben presentar los siguientes documentos:

Poder notariado otorgado por el representante legal a un apoderado legal. Memorial dirigido a la DGI solicitando la cancelación del RUC incorrecto y el traslado de pagos y declaraciones al RUC correcto. Copia de cédula o pasaporte vigente del representante legal. Certificado vigente del Registro Público o copia del pacto social.

Las autoridades también recomendaron a los contribuyentes verificar si sus sociedades mantienen otras causales de suspensión en el Registro Público, como la falta de agente residente, registros contables o información sobre beneficiarios finales, así como posibles incumplimientos legales.

De mantenerse estas condiciones, las sociedades podrían ser incluidas en futuras etapas del proceso de disolución, advirtió la entidad.