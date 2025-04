Donald Trump decreta pausa de 90 días en aranceles para más de 75 países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que decretó una pausa a la imposición de aranceles para más de 75 países.

Sin embargo, para China, Trump dijo que lo aumentará a 125% con efecto inmediato.

“Considerando que más de 75 países han llamado a representantes de Estados Unidos —incluidos los Departamentos de Comercio, Tesoro y la Oficina del Representante de Comercio— para negociar una solución sobre los temas relacionados con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, la manipulación de divisas y las barreras no monetarias, y que estos países no han tomado represalias de ningún tipo contra Estados Unidos, siguiendo mi firme recomendación, he autorizado una PAUSA de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período, del 10%, también con efecto inmediato", escribió Trump en la red social Truth.

La medida de imponer aranceles fue anunciada por Trump la semana pasada e incluía diferentes porcentajes, dependiendo del país. A una buena parte de los países, Estados Unidos les impuso aranceles del 10%.

Panamá estaba entre los países a los que les impusieron un arancel del 10%.

Lea aquí: Trump aplica el 10% en aranceles a los productos panameños que se envíen a Estados Unidos

Con respecto a China, Trump afirmó que China ha demostrado una “falta de respeto” a los mercados mundiales y anunció el aumento de los aranceles al país asiático.

“Con base en la falta de respeto que China ha demostrado hacia los mercados mundiales, por la presente estoy aumentando el arancel que Estados Unidos cobra a China al 125%, con efecto inmediato. En algún momento, y ojalá sea en un futuro cercano, China se dará cuenta de que los días de aprovecharse de Estados Unidos y de otros países ya no son sostenibles ni aceptables”.