    Donald Trump sugiere que dejará a ExxonMobil ‘fuera’ de Venezuela tras comentario de su CEO

    EFE
    Fotografía de archivo fechada el 6 de octubre de 2025 del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió este domingo que dejará a ExxonMobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, “fuera” de sus planes para revitalizar ese sector en Venezuela tras un comentario desfavorable de su máximo ejecutivo, Darren Woods.

    Trump declara emergencia nacional para proteger ingresos petroleros de Venezuela bajo custodia del Tesoro

    “No me gustó la respuesta de Exxon. Tenemos a muchos que quieren. Probablemente me inclinaría por dejar a Exxon fuera. No me gustó su respuesta. Se están haciendo los listos”, dijo Trump al grupo de periodistas que lo seguían al subir al avión presidencial en West Palm Beach (Florida).

    El viernes, Trump mantuvo una reunión con los ejecutivos de las grandes petroleras del mundo y, frente al apoyo general que expresaron, Woods opinó que Venezuela “es ininvertible” de acuerdo con “las construcciones y marcos comerciales” disponibles actualmente en ese país.

    Trump, en la reunión con las empresas, aseveró que habrá una inversión de “al menos 100,000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del gobierno”, para revitalizar la infraestructura de Venezuela.

    El secretario de Energía, Chris Wright, aseveró este domingo que la opinión de Exxon es la “atípica”, al afirmar que hay “al menos una docena” de compañías listas para volver a Venezuela tras el ataque militar estadounidense que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro hace una semana.

    Wright, en declaraciones a Fox News, dijo que las petroleras estadounidenses Chevron y Shell, la española Repsol y la italiana ENI “elevarán de inmediato” su inversión en Venezuela, pero no nombró a Exxon.

    Trump decretó una “emergencia nacional” este sábado para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del petróleo de Venezuela, lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos.

